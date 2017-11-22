调查显示日本人对钓鱼岛关心度下降 日媒解析原因有两个

日媒称，日本内阁府10月27日公布了关于钓鱼岛的舆论调查结果。回答“关心”和“比较关心”钓鱼岛的受访者比例为62.2%，较2014年11月实施的上次调查大幅下降12.3个百分点。对钓鱼岛“不关心”及“不太关心”的总计34.8%，为2013年调查以来关心度最低。
《日本经济新闻》网站11月20日报道称，为什么人们对钓鱼岛的关心度在今年的调查中下降？钓鱼岛问题可以看作整个中日关系和日本人对中国印象的一个风向标，这种日本人意识的变化，主要与日本政治、经济形势的变化有关。
报道称，有一个巧合是，日本内阁府在2013、2014、2017年这三次调查钓鱼岛舆论的前后，日本都进行了众议院选举。众议院选举是日本各党派进行激烈的内政外交争论的舞台，各政党必须最大限度汲取民意才有可能获胜，因此竞选期间争论的问题最能反映这个时期前后国民所最关心的事情及其意识变化。
文章称，2012年9月11日，日本政府“正式”从私人手中所谓“收购”钓鱼岛，为此中国发生了大规模反日游行。当年12月16日，日本举行第46届众议院大选，自民党胜出，安倍晋三当选日本第96任首相。这次大选中，钓鱼岛问题成为涉及外交问题的一个最大争议点，安倍为首的自民党坚持对钓鱼岛采取强势立场，于是约7个月后2013年7月，日本内阁调查显示，对钓鱼岛回答“关心”和“比较关心”的达73.7%。
在2014年，日本则一直贯穿着有关解禁集体自卫权的争论，而所谓“来自中国的威胁”是安倍政权解禁集体自卫权的最大论据之一。这年12月14日，日本众议院又一次投票选举，安倍领导的自民党和公明党执政联盟获得大胜。安倍晋三随即表示，接下来将完善有关解禁集体自卫权的法律工作，而且选举结果说明，解禁集体自卫权“获得了国民的支持”。因此，2014年11月内阁府所做有关钓鱼岛的调查显示，回答“关心”和“比较关心”钓鱼岛的为74.5% 。
今年，安倍领导的自民党和公明党执政联盟再次赢得了选举，而这次选举的一个最大特征是，朝核问题成了日本国内选举最大的外交焦点，所谓“来自中国的威胁”没有在竞选中成为论争对象。相反，安倍在9月25日有关表明众议院解散的记者会上，还特意强调了联合中俄等国对应朝鲜半岛问题的意义。同时在这次大选中，中国因素被安倍用来作为支撑这次大选的最大争议点——“安倍经济学”的一个重要论据。
安倍10月18日在东京池袋举行的众议院选举的街头演讲中说：“从海外来日本的观光客，从800万人增加到了2400万人，而且还在继续增加，日本人观光客大约（每人每次观光）使用约5万日元（约合3000元人民币），但是从海外来日的观光客使用15万日元（约合9000元人民币），现在海外观光客在日本的消费达4万亿日元（约合2400亿人民币），而在民主党政权时代仅1万亿日元（约合600亿人民币），现在是4万亿日元，而且还会大量增加。”
报道称，日本内阁府在大选后的10月27日公布了关于钓鱼岛的舆论调查结果，回答“关心”和“比较关心”钓鱼岛的受访者比例为62.2%，较2014年11月实施的上次调查大幅减少，下降了12.3个百分点。从大选中政党所争论的问题来看，可以说2017年众议院选举前后和2012年及2014年的众议院选举前后相比，日本国内外形势发生了明显的变化，民众意识也发生明显的变化。
首先，朝鲜核导开发问题成了最吃紧的问题，这个关注点的转换淡化了所谓的“中国威胁论”。第二就是中国因素促进日本经济复苏的倾向越来越明显，有关中国的印象，正面因素正在上升。
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