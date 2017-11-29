GPS一旦垮掉后果不堪设想

朝鲜和俄罗斯对美国及其盟国构成的威胁越来越大。虽然这些国家拥有核武器和可怕的常规部队，但它们也使用像黑客这样的非常规手段攻击政府机构和私营企业。令人担忧的名单中出现了另一个可能被攻击的目标：全球定位系统(GPS)。
GPS最初主要是为美国军队打造的，如今应用于世界各国的民用项目。智能手机、个人导航设备以及空中交通管制全都依赖于它。
GPS成为现代生活中不可或缺的一部分，不断在全国各地发挥着或大或小的作用。据国土安全部说，在美国的“ 18个重大基础设施和关键资源部门中”，有15个依赖于GPS。
本地GPS的短暂失灵已经被证明会造成混乱。新泽西州一位卡车司机使用了一个非法但极易获得的GPS干扰器阻止老板追踪他。
当他驶过纽瓦克自由国际机场时，他的干扰器阻挡了空中交通管制信号。虽然没有人因此而受伤，但如果别有用心的人想要故意造成伤害，这就会构成安全凤险。
即便小小的威胁也会造成麻烦。如果GPS作为一个整体遭到攻击又会怎样？核装置在高空被引爆——以及随后产生的电磁波——最有可能威胁到支撑GPS的卫星。
1962年7月，美国进行的一次核试验不小心摧毁了一颗英国的卫星和夏威夷的街灯。此事展示了电磁波的潜在破坏力。
任何需要精确计时的东西都会受到影响，因为GPS卫星充当着全球计时员。世界各地不再时间同步将导致互联网瘫痪、金融交易停止。我们监测和预报天气的能力也将受阻。
即便美国的敌人无力完成这样的壮举，大自然肯定有这样的能力。1859年发生的超强太阳风域(即“卡林顿事件”)使来自太阳的带电粒子飞向地球。如果这种事情今天再次发生，专家们相信全世界的卫星都可能被摧毁。
美国国家航空航天局警告说卫星无法受到保护。对于美国来说，大量储备通信卫星将是明智之举。
更好的选择是打造陆基导航系统。好消息是这样的系统——即“远程导航系统”（L O -RAN)——已经存在，而且美国海岸警卫队多年来一直在使用它。不过，奥巴马总统2009年宣布该系统过时，国会因此取消了对它的资助。
这是极为短视的行为。LORAN是一个了不起的备用系统，因为它的信号很难被干扰，而且不易受空中事件的影响。
国会正考虑提出“国土安全部授权法案”，它将恢复并推动LORAN成为高度可靠的陆基备用导航系统。这种系统并非完全不受电磁波或太阳风暴的影响，但它不像GPS卫星那样容易受损。在一个充满威胁的世界，拥有备用系统总归不是坏事。
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