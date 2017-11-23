新加坡举办2017亚洲智库高峰论坛

新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲竞争力研究所与美国宾夕法尼亚大学智库研究项目（TTCSP）及亚洲开发银行研究院联合组织的2017亚洲智库高峰论坛22日在新加坡举办。
论坛以“智库、公共政策和治理：在亚洲实现经济增长、安全及环境与社会和谐”为主题，旨在推动智库和利益相关者就与亚洲和全球经济相关的当代政策问题做出建设性思考。
论坛活动为期两天。来自中国、新加坡、美国、法国等多个国家和地区的智库代表、学者和政府官员参加了会议。
李光耀公共政策学院院长马凯硕在致辞时表示，当今世界正在发生变化，中国可能将在2050年之前成为世界上最大的经济体，而印度可能会成为第二大经济体，美国将变成第三大经济体，日本排名第四，但很多智库还没有对如何应对这种变化进行足够的研究。他呼吁东西方智库联合起来，发挥各自的优势，共同开展研究。
中国与全球化智库理事长兼主任王辉耀在论坛上就亚洲的智库发挥的作用越来越重要这一议题发表演讲。他表示，中国智库是对政府决策系统的补充，为政府提供了多样化的决策参考。
王辉耀对新华社记者说，近年来中国智库数量急剧增加，但其中很多不是真正意义上的智库。他建议政府多参考国内外智库专业评级机构的专业评级和评价，多扶持和支持优秀的智库，促进中国特色新型智库的良性发展，让智库起到真正的作用。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost