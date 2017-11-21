全球首个“漂浮国家”将现太平洋

在距位于南太平洋的塔希提岛南部海岸约一公里远的清澈浅海中，漂浮着15个人工岛，它们预示着文明进化的下一个飞跃即将开始。
法属波利尼西亚已经签署一项协议，同意首批致力于自给自足的漂浮社区在该国海域进行试验，并让第一批这样的人工岛于2018年停泊在该国海域。
总部位于旧金山的非营利机构“海上家园研究所”成立于2008年，种子基金来自亿万富翁彼得•蒂尔。该研究所花费了近10年时间说服公众相信，生活在海上不是发疯，而是切实可行的。
现在，有关这一漂浮在公海上的独立新生国家的想法即将成为现实。海上家园研究所所长、“蓝色边疆”公司合伙人乔•夸克说：“我极为乐观。”“蓝色边疆”公司是为了建造和运营在法属波利尼西亚海域漂浮的人工岛特别成立的一家公司。
夸克补充说：“早在我们前往火星之前，我们就会发现地球上的海洋。我认为，或者至少是我希望，到2050年，会有各种漂浮着的微型国家，它们将表明，人类有更好的共存方式，它们将改变古老的大陆国家的治理结构。”
在海上兴建新型社区(被称为“海上家园”)的想法，至少在1981年就产生了，当时航海家肯•诺伊迈耶写了一本书，描绘了在海上一艘船上独立地、可持续地生活的情节。
1995年，由凯文•科斯特纳主演的影片《未来水世界》是这样设想的：在海平面上升之后，地球的大部分陆地都将被淹没，那时候，被隔绝的人群生活在一个个漂浮的环礁上。
虽然总部造价高昂的影片后来成为了一个票房灾难，但人们生活在漂浮环礁这一想法却流传了下来。
10年后，经济学家米尔顿•弗里德曼的孙子帕特里•弗里德曼从谷歌辞职，成立了“海上家园研究所”，种子资金来自贝宝公司联合创始人之一的蒂尔。
据夸克说，从那以后，蒂尔成为了唐纳德•特朗普在硅谷最有名的支持者，已经有很多年没有参与过这一项目了，但夸克表示很“欢迎他回来”。夸克从前是一位小说家和科普书籍作家。
经过几年努力，人们对建立漂浮城市的兴趣正曰益浓厚。现年51岁的夸克说，最近，“它成为了一阵旋风”。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost