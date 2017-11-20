中国将划转国企股权给社保补缺：试点年内启动

新媒称，中国将把部分国有资本划转到社保基金，填补社保基金的缺口，首批国企与国有控股企业将在今年内加入计划，把国有股权的10%划转到社保基金。
据新加坡《联合早报》11月19日报道，新华社11月18日报道，中国国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，以加强社会保障体系建设，增强制度可持续性。
报道称，根据《方案》，中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构都将纳入划转范围，这些企业必须把10%的企业国有股权划入社保基金。
其中，个别中央企业和一些省份今年会率先试点，其中将包括国务院国资委监管的中央管理企业三到五家、中央金融机构两家；试点省份的划转工作由有关省（区、市）人民政府具体组织实施。2018年之后，所有国企股权划转入社保基金的工作，都将分批完成。
国务院指出，中国建立统一的企业职工基本养老保险制度以来，各项工作取得明显成效，但“受多种因素影响，形成了一定的企业职工基本养老保险基金缺口”。
报道称，随着人口老龄化挑战越来越严峻，中国的基本养老保险基金支付压力不断加大。有分析担忧，中央此次落实这项措施，是否意味着要通过大量变现国有资本，用于弥补企业职工基本养老保险基金存在的巨大缺口。
对此，中国财政部网站11月18日公布的答记者问称，“这个理解是不正确的”。财政部表示，该措施的意义在于推动国有企业改革的同时，“体现国有企业发展成果全民共享，促进改革和完善基本养老保险制度”。
财政部也澄清，划转部分国有资本充实社保基金，主要对象是中央和地方企业集团的股权，一般不涉及上市企业。
报道称，目前尚无资料显示本轮国资划转社保基金的规模，不过港媒大公网引述中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文的话说，目前内地基本养老金隐性债务高达几万亿元，每年支出超过2万亿元，每年缺口大约几千亿元，此次划转国有资本10%，应会有几万亿元的规模，力度很大。
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