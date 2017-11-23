小米确立“印度优先”市场战略

中国的通讯技术企业小米公司将把印度市场放在比本土市场更优先考虑的位置，并向印度的初创企业投资10亿美元，以在竞争激烈的本土市场之外加速增长。
小米联合创始人兼首席执行官雷军表示，该公司希望打造一套手机应用生态系统，供小米智能手机使用——这一战略是由苹果公司开创的，售价更高的iPhone目前在印度市场上几乎看不到。
该公司称：市场为主的产品的研发方面以及产品线的供应和库存方面，印度正在成为比中国更优先的考虑对象。”例如，该公司将按其最畅销的红米手机的零部件出现短缺时，首先向印度供应这些零部件。
在小米作出聚焦印度的最新举措之际，中国智能手机制造商正纷纷向海外扩张。
国际数据公司（IDC）的高级市场分析师郑流寒(音)说：“中国市场已经饱和，所以现在小米正把注意力转向印度。”
以小米、联想、OPPO和vivo为主的中国智能手机育制造商几乎占据了印度市场的半壁江山。
据IDC统计，小米目前与三星并列印度最大的智能手机供应商。 IDC的数据显示，小来目前重新跻身全球五大智能手机制造商之列，这在很大程度上得益于其在印度的销量增长。在排灯节之前，印度的出货量增加了一倍多，达到2760万部。
艾瑞咨询的分析师王梦轩(音)说：“中国的智能手机品牌近年来在印度和东南亚表现优异。”
她补充说：“那里的用户普遍对价格更加敏感，中国的品牌在性价比高的线下销售中展现出优势，逐渐把本土品牌和三星等国际品牌挤出市场。”
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