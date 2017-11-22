德国动荡或令欧洲陷入“停摆”

德国新闻电视频道网站11月21日刊发《“欧洲岩石”粉碎》的文章称， “牙买加联盟”谈判破裂不仅令默克尔陷入危机，而且令整个欧洲都有停摆的危险——不管是在英国脱欧、欧元区改革还是在希腊破产方面。
文章称，“这是个考验，但不是国家危机”，对于刚刚在柏林发生的事情，德国联邦议院议长沃尔夫冈·朔伊布勒这样说道。
德国财政部长彼得·阿尔特迈尔指出，正如“德国制造”是德国的标签一样，德国执政的稳定和可靠也是它的标签。但眼下这种信念开始动摇——并将对欧洲最大的危机策源地产生深远的影响。“法国总统马克龙在等待答案。这关系到对希腊新的援助和英国脱欧问题”，萨克森-安哈尔特州州长赖纳·哈泽洛夫简明扼要地指出了最迫切的问题。没有一个稳定的德国政府，解决方案可能会无限期拖延。
文章称，在英国人通过公投选择脱离欧洲以及唐纳德·特朗普当选美国总统之后，安格拉·默克尔政府成了抵御民粹主义最重要的堡垒，连她也开始动摇绝不是什么好征兆。荷兰外交大臣哈尔伯·泽尔斯特拉说，“这对欧洲来说是个坏消息”。如果德国作为“欧盟内部影响巨大的国家”在一段时期内都没有政府，“作出艰难的决定将十分困难”。
而与英国的博弈困难最大。欧盟政府首脑12月中旬就要确保与伦敦的谈判中有关分手费和欧盟公民在英国权益的问题取得一定进展。只有在完成这点之后，他们才能在第二阶段的谈判中开始磋商贸易协议和伦敦与欧盟未来关系的事宜。
文章称，因为谈判陷入停顿，人们本来就已经普遍认为，宣布扫清障碍的机会不大了。而在“牙买加联盟”谈判失败之后，这基本绝无可能了。没有议会多数的支持，默克尔作为德国利益的代理人向伦敦作出广泛让步的空间比之前更小——更不用说政治授权。
文章称，迫在眉睫的欧元区机构改革的情况也与此类似。“我们正处在讨论是否以及如何对欧洲进行深化改革的阶段，而在这一阶段，德国这样的伙伴国至关重要”，奥地利财政部长汉斯·约尔格·舍林说。此时进行“难以预测的重新选举不是人们希望看到的局面”。
文章称，法国总统马克龙今年夏天建议欧元区设立一位共同的财政部长和欧元区议会并共享预算，以克服欧洲债务危机。原本12月中的峰会也将对此进行讨论。迄今为止，默克尔对马克龙深化货币联盟的计划反应谨慎。德国选择党的选举胜利可能影响了她对欧洲伟大愿景的兴趣。
英国《金融时报》写道，“默克尔的德国过去是政治和经济稳定的岩石，欧洲曾希望在它的基础上进行建设。如果连德国也变得不再稳定、难以预料，整个欧洲计划就会陷入危机”。
文章称，如果德国重新举行选举，可能要到夏季才能建立稳定的政府——届时给希腊的第三轮救助协议——860亿欧元的救助金也将发放完毕。最迟到那时，那些关于救助的老生常谈就将卷土重来。到目前为止，默克尔和朔伊布勒成功让这场暗流涌动的危机尽量息事宁人，也没有让它对选举产生影响。眼下“牙买加联盟”谈判所带来的震动可能一下子打乱了他们的算盘。
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