中国测试超小型无人机：造价低难攻破 可放入鞋盒

俄媒称，中国科学院的专家们对超小型无人机进行了测试。这种无人机体积小，可放到鞋盒中。能在9000-2.5万公里高空的同温层中飞行。目前，这些具有较大潜力的技术尚处于早期阶段。
据俄罗斯卫星网11月3日报道，测试期间，这种无人机借助于电磁弹射从高空气球上飞出，能够自动飞临100公里的目标。目前，还不能说可实际使用这种无人机。小型无人机不具备必要的可从机上传送大量视频材料的电能。其中的一部分没有发动机装置，从实质来说，它是一种滑翔机。
报道称，无论如何，发展这种机型的潜力是有的。目前，各国都在竞相研制小型无人机。军方可将其用于战术侦查。这些，已经成为严肃的问题。它们体积小，很难被发现，而且造价要比很多高射导弹低。
报道称，目前使用的小型无人机速度极慢、高度极低，因此，可使用高射炮、大口径机枪、电子战工具和其他相对便宜的武器将其命中。但在1万-2.5万米高空，只有中远程导弹综合体发射的昂贵的高射导弹才能将其击中。而这种导弹的造价要数十万美元甚至是数百万美元。另外，有很大的可能，导弹还无法对这种小目标进行瞄准。
报道认为，也许，小型高空无人机可用于装备载人武装飞机，完成侦查与电子战任务。而且，它们可将信息传送到母机上。也许，这种无人机还可装备巡航导弹和弹道导弹，用于侦查和目标定位。再有，小型无人机还可为大型高空无人飞行器所用。
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