男子因擅自加班被开除：他每天提前2小时上班

西班牙加泰罗尼亚东北部首府巴塞罗那，吉恩（Jean P.）已经作为廉价连锁超市Lidl的一家分店经理，为公司卖命12年。
公司所规定的上班时间是7点，但吉恩每天都会提早2个小时，凌晨5点就提早来到公司进行准备。
他会花几个小时整理货架，检查订单和价格，为超市开业做好一切准备，等待其他员工的到来。是一位非常认真负责的经理。
但西班牙媒体报道，他被超市老板解雇，因为他擅自加班。
超市老板在查看超市监控的时候，发现了每天都会独自加班的吉恩，他没有感动得给吉恩颁发“年度之星”奖章，反而对此非常不满，要求将吉恩解雇。
在吉恩的解雇信中，Lidl超市表示，吉恩违反了一项禁止无偿加班的规定，规定要求“每分钟工作都是有偿的，只要员工在工作，公司就必须打卡付薪”。而吉恩却在公司没有允许的情况下擅自加班，没有收加班费。
因为工作太辛苦而被解雇？这简直荒谬！吉恩对此非常不满，将老板告上法庭。
吉恩的律师胡安·格拉（Juan Guerra）表示，他的客户只能工作更长的时间，因为他承受着重组计划中销售和绩效目标的压力。
吉恩每天早到并不是为了自己的利益，而是为了让超市达到总公司所要求的营运标准，才会多付出那么多心力。虽然吉恩违反了规定，但最终收益的仍是超市。
他说：“超市的负责人知道这一点，并意识到这些变化需要时间和奉献精神。”
目前，案件仍在审理中。
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