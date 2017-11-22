传美轰炸机演练对朝“斩首行动”

近期举行的两场有B-2隐形轰炸机参加的演习向金正恩以及朝鲜领导层发出了尖锐警告。此外，美国战略司令部还在一段被军事通信爱好者监听到的无线电通话中直截了当地提到要打击“朝鲜领导层”。
10月28曰夜“密苏里幽灵”B-2轰炸机从怀特曼空军基地起飞，向西飞越加利福尼亚州并飞临广阔的太平洋，在37个小时后返回怀特曼空军基地。
《空军杂志》月刊仅称这次任务的目的地是“太平洋上的未披露区域”,并在关岛更换机组人员。“未披露区域”是指哪里？一个可能的地点是位于马里亚纳群岛的无人居住岛屿梅迪尼利亚岛，该岛是B-2和B-52轰炸机进行投弹练习的地方。
“航空爱好者”网站的一名用户则反映了在10月18日和19日两天夜间举行的另一次演习。这名网友目击到三架B-2轰炸机和一架KC-135加油机，同时监听到了军方的通话。
他表示曾一度听到军方用未加密的英语明语说出的“一处可能是朝鲜领导层转移地的指挥所”。
那两晚，轰炸机对密苏里州杰斐逊城机场的机库以及欧塞奇比奇机场的跑道和机库进行了模拟轰炸。这名网友推断说，欧扎克山的地形和多山的朝鲜有相似之处。
这些B-2轰炸机是为所谓的“杀伤链”战略进行演练，韩国的这一战略旨在通过打击朝鲜领导层来阻止一场迫近的核战争。
B-2轰炸机可以在朝鲜上空连续盘旋数小时，并且能在发现朝鲜领导层的踪迹后立即展开行动。它是“杀伤链”战略的理想平台，特别是在韩国耗尽导弹供应后。
这场演习就是想要被航空爱好者目击到的，而且“一处可能是朝鲜领导层转移地的指挥所”这种直白的表述确保了演习消息能传给媒体，并最终传到平壤那里。
在知悉美国空军的隐形轰炸机正有意演练除掉自己的行动后，朝鲜领导人会不会改变行为呢？我们暂且拭目以待。
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