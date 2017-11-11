微信支付宝如何抢攻香港市场？

微信与支付宝的移动支付市场争夺战从内地一直扩展香港，如今“战火”似乎有在香江蔓延之势。近日，两家公司分别宣布将自家支付系统进一步接入多个香港本地应用场景，包括中小商铺、街市（即内地菜场），乃至本地金融机构长期都难以攻陷的出租车市场。
微信于10月31日在香港宣布，旗下的香港版微信支付WeChat Pay HK正式在香港开通三个新功能，包括提供内地用户早已习惯的二维码支付、可接入商户POS机的Quick Pay付款码，以及即将于12月上线的支付小程序WeChat Pay Checkout。
但相比推出新功能，更重要的是其能够使用的场景。微信团队表示，新功能不仅支持大型商户，也支持小商铺、个人、报摊、茶餐厅、超市等。
此外，微信团队还表示将于年底前接入超过1000辆出租车使用移动支付服务，而香港出租车行业至今一直坚持使用现金支付，即使是香港本地交通巨擎港铁公司（00066.HK），多年来也未能成功将旗下的交通卡“八达通”接入车内使用。
不过，并非只有微信一家将目光对准了本地市场，微信支付在内地最大的竞争对手支付宝，也在积极争夺本地市场客源。10月23日，支付宝的香港公司“支付宝HK”宣布，与香港街市集团达成协议，率先在九龙东区一座街市推行支付宝付款，并在未来陆续推广至11个街市。
10月30日，支付宝宣布对接香港市区与新界两大出租车群体，首批将有数十辆出租车使用支付宝或港币版支付宝付款，并预计将在11月增加至数千辆。
香港的士车行车主协会主席吴坤成对财新记者表示，预计未来电子支付进入出租车行业将是大势所趋。他表示，过去八达通等本地支付企业未能进入出租车行业，原因之一是其对司机与车行的收费抽成过高，而据他了解目前支付宝与微信暂时对车主采取免费政策，同时给予司机一定回赠，以弥补电子支付明码实价后打破的香港司机“收小费”的传统。
不过也有人对两家公司在出租车行业的前景表示担忧。香港立法会资讯科技界议员莫乃光表示，香港出租车一直是垄断行业，拥有很大的话语权，相信支付宝与微信支付一定是给予司机补贴才会有机会进入市场，但这样的补贴能维持多久是个疑问。
对于补贴问题，支付宝发言人则向财新记者表示，公司进入出租车市场是因为这一用户场景本身有痛点，加上本地司机也很配合，并没有给司机任何补贴。
支付宝与微信支付的香港争夺战由来已久，早在2007年，支付宝就跟随淘宝进入香港市场，但由于网购在香港并不流行，支付宝也一直没有普及。2015年，支付宝开始更积极拓展香港市场，而微信支付也在同年进军香港。此后，微信与支付宝亦各自推出了港币版的支付钱包，希望在争取内地赴港购物的游客客源外，加强在香港本地市场的竞争力。
2016年8月25日，香港金融管理局宣布颁发首批五张储值支付工具牌照，微信与支付宝双双上榜，双方也正式从“摸着石头过河”升级为合法“拼刺刀”的市场争夺战。
“去年金管局发牌后，出现了更多针对本地市场的动作。” 香港互动市务商会创会会长和香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对财新记者表示，与内地“先行先试”不同，香港的高度监管文化令企业来港后会十分谨慎，只有在法律清晰后才会积极行动。
2016年9月，香港富豪李嘉诚的长江合计实业有限公司（00001.HK）旗下的的零售旗舰屈臣氏集团宣布与支付宝展开全面合作，包括旗下屈臣氏、屈臣氏酒窖、丰泽、百佳超级市场等在内的超过600家门店将会陆续接入支付宝。
今年9月26日，支付宝母公司蚂蚁金服宣布，与长和组成策略伙伴联盟，双方将组成合资企业，共同运营港币版电子钱包“支付宝HK”。在覆盖长和系旗下的零售业务后，拥有庞大网络的长和电讯业务将很有可能成为支付宝争夺香港市场的又一张王牌。
“以前（两家）主打内地客，本地商家感觉不到移动支付的效果，”方保侨对财新记者表示，未来移动支付企业需要时间让本地消费者从传统的支付方式向移动支付进行转化。
截至11月1日，香港共有13家企业与3家银行获香港金管局颁发储值支付工具牌照。
根据香港金管局的统计，截至2017年第二季度，香港使用中的储值支付工具账户总数为4348万个，环比增长3.4%，总交易金额环比增长6.2%至299.68亿港元。其中线下销售点交易成为主要交易场所，但在交易金额方面，线上与线下的差距并没有交易总数那么大。金管局并未披露具体16家持牌商的交易细节。
方保侨表示，香港并非在支付科技方面落后，问题在于香港人对于个人隐私的重视程度比内地高，令香港市民在接受涉及个人信息的移动支付时有所顾虑。
“想要进入香港市场，合规是必须的，”莫乃光说，香港人对于个人隐私非常看重，如果出现泄露隐私的问题，将严重打击市场信心。
除了在应用场景与隐私方面的问题，竞争也是香港与内地移动支付市场环境较大的不同处。香港的小额消费支付市场一直由八达通主导，而大额消费市场的则长期由信用卡市场主导，这样消费习惯的不同也是微信与支付宝在香港遇阻的另一大原因。
“香港市场有许多参与者，包括Visa、万事达、ApplePay，以及信用卡等，竞争非常激烈。”方保侨表示，微信支付与支付宝相比本地竞争对手的弱势，就在于用户数量不够。“八达通有几千万的用户，相信将其中一部分转去移动支付并不难。”
吴坤成也表示，自己新成立的出租车公司捷达Jetset，将于11月10日与银联合作，将银联信用卡系统接入旗下出租车队，这也是银联首次进军香港出租车行业。
今年8月，马化腾在深圳公开表示，目前微信支付只能与香港个别信用卡对接，但香港金管局目前正在搭建银行间支付系统，预计微信支付将随着新系统一起在明年于香港正式通用。
马化腾所指的新系统，是香港金管局正在筹划搭建的“快速支付系统”，该系统计划联通银行、移动支付公司与信用卡公司等多方，共同建立一个跨平台的即时转帐系统，金管局总裁陈德霖早前表示，预计新系统有望在明年9月推出。
对于香港电子支付市场的前景，方保侨表示，支付公司要打持久战就必须要大量投入，“至少会烧一两年钱”，他表示，小型支付公司则需要找到特定细分市场才能生存，但在竞争对手众多的香港，支付宝与微信未必也能独占鳌头，但有可能可以垄断一部分市场。
“微信与支付宝近期的市场推广动作，获取用户的成本很高，”莫乃光表示，微信支付与支付宝在香港最大的挑战就是信用卡，在如此多竞争的环境下，两间公司不可能像在内地般能够快速占领市场。
“内地的政策某种程度上会帮助这些大型公司垄断市场，”莫乃光说，“但香港市场的增长是自然的，要让市场接受需要一步步来。”
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