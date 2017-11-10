上海携程亲子园虐童事件追踪：涉事3人已被刑事拘留

针对上海一所携程亲子园涉嫌虐待幼儿事件，上海市长宁公安分局今日通过官方微博发布消息称，警方控制了4名工作人员，其中3人因涉嫌虐待被监护、看护人罪已被依法刑事拘留。
11月8日上午，上海携程商务有限公司向长宁警方反映称，发现其开办在办公楼内的携程亲子园存在工作人员疑似伤害在园幼儿身体的行为。上海市长宁警方立即派员到场控制了4名工作人员，现其中3人因涉嫌虐待被监护、看护人罪已被依法刑事拘留。案件仍在进一步调查中。
近日，多段“携程亲子园幼儿遭虐待”的视频在网上引发广泛关注。视频显示，亲子中心工作人员向多名幼童做出推搡、灌喂芥末的行为。该亲子园本为上海市总工会挂牌的12家“职工亲子工作室”试点项目之一。
上海市妇女联合会方面9日零点时分表态，上海市妇联会对此事深切关注。妇联方面对此事件表示强烈谴责，并密切关注此事后续进展。
妇联方面确认公布了目前携程亲子园公开的处理情况。园方已对当事人及相关人员进行了事件核实，开除了包括园长在内的4位相关人员。据透露，9日起该亲子园停业整顿。
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