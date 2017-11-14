美特种兵在尼日尔疑遭虐杀 细节尚不清楚

据美国《华盛顿邮报》网站11月11日报道称，据两位村民说，戴维·约翰逊中士——4名上月在尼日尔被伊斯兰武装分子伏击杀害的美国士兵之一——的尸体在发现时双手被捆，后脑勺豁开，这表明他可能是先被抓捕后被处决的。
23岁的农民兼商人阿达穆·布巴卡尔说，10月6日，即在尼日尔偏远的通戈通戈村外发生袭击事件两天后，一些放牛娃发现了这名士兵的尸体。在那起袭击事件中还有数名尼日尔军人丧生。这些孩子将此发现告知了布巴卡尔。
村长蒙凯拉·阿拉萨内在接受电话采访时证实了上述说法。
阿拉萨内说自己也看到了那具尸体。他回忆道：“他的后脑勺一团糟，好像他们用某种像铁榔头的东西重击了他。他们拿走了他的鞋。他只穿着袜子。”
一名了解伏击调查情况的美军官员承认约翰逊的尸体似乎遭到了重击，但告诫说在调查完成前不能得出任何结论。
约翰逊的尸体花了两天时间才被找到，其他3名美军的尸体在战斗结束数小时后就找回了。约翰逊的遗孀说美军建议她不要去看他的遗体。这一建议通常是在遗体严重损毁时作出的。
联邦调查局和美军的调查人员已抵达这个贫困的西非国家，试图弄清楚10月4日这支美国陆军特种部队（有11名成员）和尼日尔部队（有30人）在遭到伏击时发生了什么。
五角大楼说美军士兵当时是在执行正常的侦察任务。根据美军的规定，美国驻尼日尔部队不得在该国执行战斗任务。
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