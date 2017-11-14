江歌事件始末：中国女留学生在日本遇害案再次搅翻了舆论场

1年前，2016年11月3日，一个叫江歌的在日留学生，在公寓门前被残忍杀害，倒在血泊中。
凶手叫陈世峰。虽然同为留学生，但陈和江歌本来没有什么交集——如果没有陈的前女友、江歌的“闺蜜”——刘鑫的话。
时隔一年，如果不是最近微博上@苦咖啡—夏莲 的一封请求网友们签名的文章，或许人们已经淡忘这件惨案。
噩耗
去年11月3日，在日本东京留学的青岛女大学生江歌在自己的公寓内被残忍杀害。被发现时她倒在血泊中，头部遭利刃砍伤，脖子多处受到刀伤，伤口达10厘米，送往医院时由于失血过多不治身亡。
1992年出生的江歌因为被爸爸嫌弃是女孩而经常遭受打骂，家庭十分不幸福，1岁半之后，妈妈带着她和爸爸离婚了。
11月3日那天，江秋莲（江歌妈妈）在青岛城阳区跑滴滴，中午接到一个来自日本的电话，是江歌以前的语言学校打来的，对方说，法政大学的老师想要江歌家属的联系方式，她没想太多，同意了。
挂了电话，她马上给江歌发微信，连发了十几条，没有回复。给江歌室友刘鑫发微信，十几条，也没有回复。
江歌从来没有出现这种联系不上的状况，就算手机没电了，也会提前告诉她，让她别担心。
下午5点，中国驻日大使馆打来电话，说江歌遇害了，她不相信，对方是南方口音，她曾怀疑是骗子。但江歌和刘鑫都联系不上，又让她很害怕。
没多久，又接到日本警察署的电话，是个日本人，他用蹩脚的中文重复着一句话：“您的女儿江歌在日本被人杀害了。”
她还是不相信。江歌的生活圈这么简单，怎么会被人杀害？
刘鑫家就在城阳区，她打电话给刘鑫父母，他们开车来接她，她已经慌到开不了车，把自己的车丢在原地，刘鑫父母载她回即墨市，一起去找村支书。
下午6点左右在村支书家，刘鑫给她妈妈发视频通话过来了，她当时在警察署，戴着口罩。
“你是刘鑫吗？”江秋莲一把抢过刘鑫妈妈的手机，让她摘掉口罩。“刘鑫，歌子呢？歌子在哪里？”刘鑫开始哭，“在医院。”“是死是活？”“我不知道。”
江秋莲一听瘫软在地，大脑一片空白。村支书回忆，刘鑫妈妈看到女儿没事，对江秋莲说了一句：“你也别着急，应该没什么事儿。”然后和丈夫走了。
江秋莲回过神来后第一个想法是，“我没有活路了”。她拜托村支书帮她把房子卖掉，钱给母亲养老。她要去日本看歌子最后一眼。
最后的通话
一夜未眠。
次日凌晨3点，江秋莲发布了关于江歌案的第一条微博，请求在日留学生督促警方破案。之后10个小时里，她把这段话转发了17次。每个网友加她微信，她都复制一段话发过去，表示怀疑凶手是刘鑫的前男友，陈世峰。
11月2日晚上，在江歌遇害前，她和江歌通过话，聊了1小时42分，其间江歌提到，当天下午，陈世峰来过公寓找刘鑫。
两人的微信聊天记录显示，当时刘鑫一人在家，想让江歌回来赶他走，江歌要报警，刘鑫阻止了，说“我在这住不合法”。公寓是江歌一人租的，两个月前和陈分手后，刘鑫才搬来住。
江歌从外面回来，请陈世峰离开，与其发生争执。据朝日新闻报道，当天傍晚，住在附近的一名70岁老太看见，两女和一男在公寓2楼走廊用中文吵架。之后，三人移动到了公寓一楼入口处，争吵持续了20分钟左右。
最后江刘二人一起出门，在新宿站分开。陈世峰一路尾随，跟到了刘鑫打工的地方。
江歌去参加小组聚会，晚上10点13分回到东中野站，走回公寓大约需要10分钟。刘鑫害怕陈世峰还跟着，不敢一个人回家，让江歌在车站等她。江歌找了一个车站旁的咖啡店坐着等，与母亲微信通话。
通话里，江秋莲劝女儿少打工，不要太辛苦。江歌说：“妈妈，别人都是家里有钱才出国留学，我是拿着你后半辈子养老的钱出来的，我有什么理由不努力？”事后江秋莲才知道，女儿为了不让她打钱过去，骗她说已经换了银行卡。
夺命10刀与打不开的门
熬过漫长的26个小时，2016年11月4日晚上，在日本中野警察署，江秋莲看到了江歌的遗体。
冰冷，僵硬，苍白，眼睛半睁，嘴巴不能闭合，刺在喉咙、身上各处，共10刀。
“那是一具遗体，不是我的江歌。”江秋莲坐在沙发上，喃喃如自语，流着泪。
日本地震多，她常叮嘱江歌要保护好自己，江歌安抚似的开玩笑说：“妈妈，我是猫咪，我有九条命，你放心吧！我死不了。”
看到遗体的那一刻，她万念俱灰。但江歌被谁杀害，为什么被杀害，她必须活下来，找出真相。
现在她认为她已经找到了，也在用自己的方式为女儿讨公道。
2017年5月21日，江秋莲在网上发表文章《泣血的呐喊：刘鑫，江歌的冤魂喊你出来作证！》，直指刘鑫在案发时，先进屋反锁了门，阻断了江歌的逃生之路，且案发后一直避而不见，乃至后来完全联系不上。同时曝光了刘鑫及父母的照片、身份证信息、手机号码等，请求网友帮忙找出刘鑫家住址。
8月14日，她在网上发起请愿签名活动，请求日本法院判处陈世峰死刑。
这两件事招来了质疑和指责。江秋莲知道曝光别人隐私是违法的，她期待刘家来告她，跟他们当面对质，“我就是想见刘鑫，想让她来告诉我这一切。”
江秋莲说自己一开始就怀疑凶手是刘鑫的前男友，但不知道名字，所以在微信上透露了刘鑫的名字和照片，目的是为了提供线索，督促警方破案。没想到引来了网友对刘鑫的猜疑和谩骂。
她很快把照片删了，并于5日早上6点先后发朋友圈和微博，让网友不要再转发刘鑫的照片。
案发第二天（2016年11月4日）晚上，江秋莲抵达日本后，一直联系不上刘鑫。直到6日晚上，刘鑫才回了微信，责怪江秋莲在网上散布“不着边际”的信息，“让网友这样诋毁我”。
江秋莲辩驳称，在5月21日曝光刘家之前，她从来没有公开猜疑、埋怨、中伤过刘鑫。
案发第七天，刘鑫在微信上告诉江秋莲，案发当时她来月经弄脏了裤子，所以先跑进屋换裤子，突然听到江歌在外面尖叫了一声，她去开门，发现门推不开，猫眼也看不清楚，就马上打电话报了警。
江秋莲开始起疑，江歌公寓的门，只要里面不反锁，外面不用钥匙锁，里外一拧把手就可以打开，刘鑫为什么会推不开门？谁会把门挡住？
她想让刘鑫告诉她详细经过，江歌究竟为什么被陈世峰杀害？那天晚上到底发生了什么？
寻找刘鑫
2015年底，同在语言学校的刘鑫搬到了江歌的宿舍，两人因此认识。闲聊中得知对方都是青岛人，两家仅相隔10公里，故感觉亲切。2016年8月底江秋莲去日本前，刘鑫父母还来过她家，让她带些鳗鱼干给刘鑫。
2016年4月，刘鑫入读日本大东文化大学院，与陈世峰成为恋人；8月25日，与陈世峰吵架分手，在别人家寄住了几天；9月2日，在江秋莲离开日本后，搬到了江歌公寓。
让江秋莲不解的是：刘鑫曾答应她，去参加江歌的追悼会。11月11日-12日，追悼会举办了两天，她没有见到刘鑫。12月14日，陈世峰正式被日本检方起诉后，刘鑫不再回复江秋莲任何信息了。直到2017年5月21日，江秋莲那篇指责刘鑫的网文发表后，刘鑫才在微信上联系了她。
2017年8月22日，刘鑫向记者解释，最初回避不见江歌妈妈，一是因为案发后一直在配合警方调查，同时接受警方的监控保护，连买卫生巾、上厕所都有警察跟随。追悼会那天她去了，只是在外围没有进去，“警察怕我有危险，让我尽量不要见任何人”。二是怕她身边记者多，随时会曝光自己，“一开始我就知道，我只要见她，不管说什么，她肯定会往网上发，所以我就不见她。”
刘鑫还说，为了证据的有效性和保密性，日本警察曾禁止她见与她和江歌有关的所有人，也包括江歌的家属。
“我没有锁门。”刘鑫向记者强调了几遍。她对案发当晚的情形做了以下描述：
那晚下班回来，她坐的是末班车，心想陈世峰不可能再跟着她，所以放松了警惕，路上还和江歌说“咱俩不用担心了”。
在厕所换裤子时，听到江歌在外面“啊”了一声，就去开门，门往外推开大约三十公分的距离，突然“咣”的一下就弹回来了。“怎么了？三叔怎么了？”她开始喊，“三叔（对江歌的昵称）你在哪儿？你别堵门！你快打开啊！”
“当时外面什么声音都没有，如果真的有声音的话，我就知道是谁了。邻居说听到有人在外面喊得很惨，那都是我喊的，我当时都快喊破嗓子了。”门弹回来后，她下意识去看猫眼，但猫眼被什么弄脏了，看不清楚。又用力往外推，却一点缝隙都推不开了，她开始意识到“事情没那么简单”，就赶紧回卧室拿手机报警。
日本警方的报案记录显示，刘鑫当晚先后两次报警，第一次是00:16，第二次是00:22。
江秋莲称日本警方告诉她，江歌于00:22遇害。
“报警的时候我自己都很混乱，我真的没有余力去听外面的声音，但是我很肯定的是，没有说话的声音，也没有争吵的声音，没有喊叫的声音。”刘鑫对记者说。
据朝日新闻报道，住在隔壁公寓的一个50多岁的女性，在案发当时听到“有女人一阵尖叫的声音，然后一下安静了，然后又听见悲鸣声，好像有男有女。”
“如果刘鑫说不知道江歌和谁在门外的话，我认为她说谎了。2016年12月7日，刘鑫对警察的供述中承认，她知道门外袭击江歌的人是陈世峰，也知道杀死江歌的人是陈世峰。”江秋莲的代理律师告诉记者。
对此，记者向办案的日本中野警察署和负责本案的木村警官核实案情，对方以案件正待审判为由婉拒受访。9月初，记者多次通过刘鑫的微信和她父亲的电话联系她求证，未获回复。
在此前联系不上刘鑫的日子，江秋莲越来越焦灼，也越来越愤怒。今年3月，江秋莲去日本见检察官，拿到了第一份案卷，其中有报案记录和刘鑫的口供。7月初再去日本，拿到第二份案卷，有陈世峰的口供和江歌解剖的资料。刘鑫回了国，日方便无法强制其出庭作证。她很清楚，曝光刘家隐私、公开控诉刘鑫是“下下策”，“但是我没办法了，看了案卷之后，我坚持不下去了。”
6月5日，新浪微博接到刘鑫投诉后删除了曝光文章。江秋莲便打印了1000张传单，印着刘鑫和父母的照片、身份证信息、手机号码等，张贴在刘鑫老家、姥爷家、城阳区主干道。有人据此帮她查到了刘家地址和刘鑫的工作地点。
8月22日中午，在媒体的跟随下，江秋莲去了刘鑫教日语的教育机构，负责人称刘鑫已离职。
当天晚上，在征得刘鑫同意后，记者记者单独在刘家见到了她。她看起来很颓丧，四肢蜷在沙发上，说话时手指不停抠着沙发面，声音很小，“反正我说什么都是错的”“我现在谁也不相信”，充满警惕和戒备。这种警戒是蔓延在整个家的氛围，一旦有人敲门，全家人都会不由自主看向门口，凝神竖耳。
刘鑫称，自从被曝光，她父亲的手机每天会接到几百个骚扰电话和谩骂短信。满街贴的传单，尤其对她家人的生活造成了严重的影响，爷爷在撕传单时崴了脚，姥爷也气得病倒。
在记者记者采访后，刘鑫提出要与江秋莲见面沟通、化解误会，江秋莲让她来家里。但刘鑫父母担心女儿的人身安全，刘鑫也担心江秋莲身边有其他记者和摄像头。经人调解劝说，最后江秋莲同意在王家官庄村村委会见面，刘鑫也同意一家视频媒体在场录像见证。
“阿姨，我当时真的是害怕了，我没有出去，我当时真的不知道是陈世峰在外面杀人。”刘鑫坚称没有锁门。
“是，女孩子都害怕，”江秋莲一字一顿地说，“我江歌也害怕啊，我江歌也是女孩子……”尾音颤抖出疼痛和愤怒。
在这场迟到294天、长达两小时的见面中，江秋莲的情绪彻底失控了，几乎全程在咆哮、嚎啕。而梁鑫对着镜头，一直哭着说“对不起”。
江妈妈：我就是要力争判陈世峰死刑！
目前，江秋莲除了江歌的事，她对什么都不关心，什么事都不想做。家里乱，她无心打扫；如果邻居不给她送饭，她每天煮一碗清汤面条就对付了；作息混乱，每天只睡五六个小时，有时候明明很累很困，就是睡不着，睡着了，半夜也醒好几次，醒来就看信息，关于江歌的一切信息。
2016年11月19日，江秋莲抱着江歌回国安葬。她不说江歌的骨灰，似乎这样会让她好受一点。
11月24日，陈世峰以杀人嫌疑罪被逮捕。她又飞去了日本。过年前从日本回来时，她没有让亲友知道。以往的每个春节都是和江歌两个人过的，2016年春节江歌没有回来，她们约好今年春节一起在日本过年。除夕夜，江秋莲一个人守着空荡荡的家，听外面鞭炮声彻夜作响，再一次压下了轻生的念头。
每当坚持不下去的时候，她就会看《琅琊榜》。这是她和江歌共同喜欢的一部电视剧，江歌出事后，她反反复复地看，心会静下来。主人公的隐忍给了她力量，“无论多么痛不欲生，我都必须活着，必须忍。”
让她坚持的，还有仇恨。
“如果女儿是煤烟中毒，没有任何痛苦地离开，我会劝自己，这就是她的命。但是我知道了案件的内幕细节，我女儿遭受的痛苦我无法接受！”江秋莲咬牙哭喊：“我就是要签名！我就是要判陈世峰死刑！”
因中日两国无罪犯引渡条约，案件将于2017年12月在东京开庭审判。大江洋平表示，在日本，被害者只有一名的情况下，判凶手死刑的例子很少。
陈世峰被逮捕后一直保持沉默，1月19日才承认杀人，但至今未承认蓄意携带凶器，他表示自己并非有预谋。
江秋莲从今年2月开始找律师，想在国内起诉陈世峰和刘鑫。在北京跑了四五家律所，在网上查律师电话一个个打，但跨国案件复杂，有经验者少，很难找到合适又愿意受理的律师，有的律师以“不了解日本法律”“没有把握”为由拒绝，有的律师说要等日本刑事判决结束，才可在国内启动诉讼程序，有的律师听完案情后就没有了回音。
请求判决陈世峰死刑的签名活动是她最后能想到的办法。实施之前，江秋莲询问过大江洋平的意见。“我支持她这么做。虽然死刑不太可能，但是为了加重量刑，可以将中国的舆情传达给法院。”大江洋平认为，这个案件判死刑的可能性最多只有5%，最大可能的判决结果是，20年有期徒刑至无期徒刑之间。
“不管有没有用，不管是哪种方式，只要是我能做的，我都要尽我百分之一万的努力去做。”截至9月6日，已有27万余人签名。接下来，她将到全国各地大学寻求大学生的签名支持。
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