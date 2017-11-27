英国缺钱或大规模裁军 英媒：将沦为全世界笑柄

英国《泰晤士报》网站11月25日发表题为《军人、坦克与直升机陷入政治交火》的报道称，接手第一份内阁工作刚满三周，英国国防大臣加文·威廉姆森已经准备投入战斗了。
据说，当看到一系列裁军建议时，威廉姆森着实吃了一惊。他将必须做出决断，除非能从其他地方省出每年20亿英镑，或者恳请财政部增加拨款。
按照一份国防报告的说法，主要裁军建议包括把陆军规模缩减到7万人以下，目前英国陆军实际规模约为77440人。
另一项建议是推迟升级227辆“挑战者”-2坦克与480辆“勇士”步兵战车，或者压缩升级规模。斥资35亿英镑采购589辆新一代“阿贾克斯”战车的计划也要缩水。
据知情人透露，上述方案如果落实，将“破坏（英国）军事能力，损害我们与美国的特殊关系”。这位知情人对记者说：“英国恐怕会成为全世界的笑柄，‘脱欧’之后的我们正需要依靠国防这张王牌。”
其他考虑中的方案包括裁撤1000名皇家海军陆战队军人，报废皇家海军两栖攻击舰“堡垒”号与“阿尔比恩”号，以及放弃两艘23型护卫舰。一批用于海上行动的“野猫”直升机同样有可能报废，皇家空军则有可能提前失去C-130“大力神”运输机。就连由联合部队司令部负责的战场通讯信息化项目都有可能被推迟。
另一位知情人表示，人们在讨论可能被削减的项目时，主要关注的是英国是否有必要保留实施抢滩登陆作战的能力。他认为，随着网络安全、机器人技术、太空和人工智能变得越来越重要，这种关注不利于从更全面的角度探讨英军所具有的、与未来密切相关的那些军事能力。
他说：“没人想拿掉两栖舰。但在裁军面前谁都逃不掉，而可能的裁军规模还不小。我们的处境实在不妙。”
就在英国面临国防困境的同时，俄罗斯、中国、美国、德国等国家却在扩大军队规模，推动军事现代化进程。
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