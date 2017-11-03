乌克兰专家：中国特色社会主义成就令人瞩目

俄新社11月1日刊发该社对乌克兰专家瓦列里·索尔达坚科的访谈文章称，乌克兰可以向中国借鉴很多东西，不仅仅是经济，中国在社会保障和文化方面也发展迅速。
文章称，当今世界正处于过渡阶段，与技术迭代同时发生的是社会制度的最严峻危机。但中国似乎找到了成功解决上述两大问题的良策。
索尔达坚科说，中国所选择的路线，即中国特色社会主义，取得了令人瞩目的成就。但最重要的是，中国人能够充满自信地展望未来。
索尔达坚科在中国参加完世界社会主义论坛后，接受了俄新社采访。以下为访谈内容：
俄新社问：你们在论坛上讨论了些什么？
索尔达坚科答：这已是第八届世界社会主义论坛了。今年正好在中共十九大前夕举行，因而被赋予了特殊意义。
此次论坛的主题之一便是深入研究十月革命对科学社会主义理论的丰富和发展。但论坛组织者并未局限于此，他们为我们安排了一场了解中国特色社会主义的特殊之旅。
问：何谓中国特色？
答：我们目睹了理论是如何变成现实的。我们抵达海南，那里有个示范村，主要从事农业生产及加工，另有一家制药厂。
问：您看到了什么？
答：我目睹了高速的发展。这个村经历了三代人的建设，如今村民们迁入了相当现代化的三四层小楼。令我震惊的是，这里的人均居住面积是164平方米。这就是新时代农民的居住条件！宽阔的街道、一流的绿化、纵横的灌渠……在乌克兰，恐怕很难看到如此的场景。要种植什么、如何提升技术流程、怎样将生产与市场规律对接……村中事务都由村民们共同商议决定。
问：您在那里看到了中国特色社会主义的现实模样，可以这样说吗？
答：绝对如此，这是中国特色社会主义的乡村版。之后我们前往的机场，同样高度现代化，俄罗斯和乌克兰的机场都难以与之比肩。它的规模非常大，所有设备都是最新最现代化的，一切流程都相当迅速且无缝对接。随后我们前往浙江宁波参观。
宁波属于港口城市，虽然当前全球港口都欣欣向荣，但宁波的发展绝对令人叹为观止。当你目睹集装箱巨轮正繁忙装卸货物时，会以为自己已置身未来。进入市区，某些地段跟纽约曼哈顿毫无区别，美国的高楼通常是零星建造，在中国则如雨后春笋般同时施工。中国的一切发展都非常迅速。上次到中国不过是一年前，但两相对比，仍然让人感慨万千。
问：一年的变化就很明显？
答：当然。对中国的印象不能再好。打量大街上的行人是件愉快的事，他们衣着得体，脸上没有担忧和不满的神情，所有人都笑盈盈的，处处充满友善。
问：您从中国之行的所见所闻中可以得出什么结论？
答：我认为，这当然是社会主义，而不是有些人所认为的资本主义。这是应该强调的。这是社会主义发展的特殊阶段，可以说它是相当成功的。
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