香港将尽快引入《国歌法》

根据正在制定的法律，香港公民如果对国歌不敬就有可能被判最高三年的徒刑。这一处罚在这个前英国殖民地引起了惊慌，那里的足球迷经常会对国歌起哄。
今年9月，中国全国人大常委会表决通过一项法律，侮辱国歌的行为可能被判15天以下拘留。
国家媒体报道说，刑法修正案(十)草案10月31日提交全国人大常委会审议，草案对侮辱国歌行为的刑事责任做出了规定，并拟将国歌法引入香港。
新华社报道说，这一刑罚也适用于在公共场合故意以焚烧、毀损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的行为。
全国人大常委会法工委副主任张荣顺说，这一法律应尽快引入香港，因为那里发生过一些不尊重国歌国旗的行为。
张荣顺说，香港特区政府也认为应该在香港基本法中引入这一条例。
今年9月，中国出台法律禁止在葬礼、广告或公共场所的背景音乐中使用国歌。人们在奏国歌或唱国歌的场合必须保持庄严肃穆。
在中国内地，国事活动以及天安门每天早晨的升旗仪式上会奏国歌。学校和一些公司则会在每周一早上升国旗奏国歌。
【香港《南华早报》网站11月2曰报道】题：侮辱国歌的香港人甚至在当地法律通过前就可以被指控
—项保护国歌的法律有望在4日被列入香港基本法，而在香港通过本地的立法之前，那些常常侮辱国歌的香港球迷可能会发现自己处于法律的灰色地带。
行政会议成员汤家骅警告说，一旦被列入基本法附件三，这项国家法律从理论上说就将是“香港法律的一部分”，也就是说违反者要负法律责任。
而不管是即时还是追溯型的执法从理论上说都可以实施，尽管当地法庭可能有回旋余地来决定如何处罚。
“从(列入基本法)到立法会通过的这段时间里，触犯国歌法是否应受刑罚或罚款还处于法律灰色地带，”汤家骅在一个电台节目中说，“从法律上说，能肯定地说违反者不会受罚吗？我不敢确定。”
他说：“我希望这个灰色地带不会持续太久。我建议香港人不要在这段时间里去测试法律的底线。”
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