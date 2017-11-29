日本拟援助“一带一路”项目：加紧推进双边关系

日媒称，日本政府正在研究对中国“一带一路”倡议提供经济合作的方案，方案的核心内容是，如果中日两国民间企业在位于“一带一路”沿线的东南亚国家联合开展项目，日本政府将从资金等方面进行援助。此举意在进一步推动改善中日两国关系。
据日本《读卖新闻》11月28日报道，“一带一路”相关援助遵循的是今年7月在德国举行的中日首脑会谈精神。安倍在会谈中评价“一带一路”是“有潜力的构想”，表示愿意进行合作，今年11月安倍重申了合作方针，内阁官房、外务省、财务省和经济产业省等制定了具体方案。根据这些方案，日本政府将重点援助3个领域：节能环保合作；产业升级；提高物流网便利性。
例如，如果中日两国的企业在位于“一带一路”沿线的第三国合作开发太阳能和风力发电，日本政府系统的金融机构将讨论提供贷款；关于工业园的开发，日本政府设想的合作项目是泰国中部的“东部经济走廊”经济特区；作为“一带一路”的一环，中国正在大力建设连接中亚与欧洲的铁路网，对于在中国开展业务的日本企业来说，这有利于提高商品运输的效率，因此日本政府考虑支持提高铁路网的便利性。
报道称，日本政府起初对“一带一路”倡议比较警惕，然而与拥有强大影响力的中国的合作不可或缺，所以日本政府判断需要在一定程度上推进与中国的合作。此外日方还有一个目的，为早日在日本举行中日韩首脑会谈铺路。
不过报道表示，中国在“一带一路”沿线印度洋和地中海等的要塞推进国有企业的港口开发，日本政府当前不打算参与港口等的共同开发。
此外，还有声音期待日本企业借助“一带一路”倡议扩大商机。报道称，“一带一路”倡议虽说是中国重点推进的政策，但不少日本企业将此视作商机，本月20日至26日赴北京和广州访问的中日经济协会访华团吸引了史上最大规模的约250人参加。
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