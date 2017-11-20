台湾拟征出境税受质疑

交通部长贺陈旦日前在立法院接受质询时表示，将在三个月内评估是否仿效日本向出境国人及全球旅客收取出国(境)税。前交通部长陈建宇对此大感讶异表示，比起日韩等国，台湾真有收取出国税的竞争本钱吗？
陈建宇今天在风传媒发表评论指出，曰本在全球旅游竞争力排名高居亚洲第一，整体旅游质量有目共睹。如今为配合举办东京奥运，急需增加预算，以提升观光总体质量，乃有从2019年起收取出国税之议。
但配套措施是，明年夏天起，国际旅客只要在一次旅行中购物满5000日元（100日元约合5.91元人民币——本报注）就能退税。
陈建宇说，亚洲各国发展观光，各有其愿景、定位与营销策略，并以其观光优势来展现竞争力。反观国内，大多数景点建设相互模仿，少特色、没亮点、精致度不足，去一次就没有新鲜感。
而在两岸冰封、陆客锐减之际，台湾以“新南向”为目标市场积极开拓客源，但按观光局报告，每年仅估20万人次增长，既少雄心壮志，又无配套。
根据观光局2018年度预算，观光整备费用大砍约12亿元新台币（1元新台币约合0.22元人民币——本报注）；国际观光宣传与推广较今年只增加约1.1亿元。
显见在亚太竞争市场，我们既没有战术，也没有战略思维。陈建宇担心，如不加速强化台湾的观光软硬件设施，进一步优化整体观光环境，会不会在收取机场服务费的同时，又因收取出国税，让国际来客及国人认被剥两层皮，而丧失竞争力？
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