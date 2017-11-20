中国男人择偶困难 恋爱课程教授如何“接近女性”

美媒称，虽然在世界各地约会恋爱都不是件容易的事，可以说中国男人择偶尤其困难。
据美国《纽约时报》网站11月18日报道，张振晓（音）今年27岁。他从来没谈过恋爱，从来没和女人接过吻。
现在，张振晓做好了恋爱的准备——但像许多男人一样，他不知该从何入手。
因此张振晓转向一名恋爱教练求救。针对直男的“恋爱情感教育”学校教给他如何穿衣打扮，接近一名女性，并在智能手机的交流中与女人调情。
“许多人没有恋爱的能力，”张振晓说他10月份参加了一个3天的恋爱课程，“许多时候，并不是我们有什么问题。只是我们不知道该注意哪些细节。”
报道称，虽然在世界各地约会恋爱都不是件容易的事，可以说中国男人择偶尤其困难。据政府方面的数字，2016年中国的男性人口比女性人口多3360万。
6月份，中国共青团在东部省份浙江为数千名单身人士组织了一场大型相亲大会。同一个月，西北部省份甘肃的妇联为“剩男剩女”组织了类似的活动。
张振晓的恋爱教练张明东（音）说他曾经也像自己的学员们。他自称是一个失败者，在2012年经历了痛苦的分手。他转而向网络寻求解决办法并发现了一个词——“泡妞达人”。
张明东2014年在中国东部城市济南开办了自己的学校，他的两个合伙人崔一浩（音）和范龙（音）分别是25岁和29岁。他们的服务既包括约合45美元的在线课程，也包括约合3000美元的一对一指导。近年来中国多个城市都开办了类似的学校。
张明东说，参加“恋爱情感教育”线下课程的学生人数从2014年的1人增加到现在超过300人。约有90%的毕业生都找到了女朋友。
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