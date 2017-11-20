特朗普“非法”使用核武将遭拒

美国主管核武器的最高指挥官周六说，特朗普总统如果下令“非法”使用核武器，他将拒绝执行。
战略司令部司令约翰•海滕将军在加拿大新斯科舍省哈利法克斯国际安全论坛上对听众说，他花了很多心思考虑，如果接到这样的命令，自己该如何应对。
在有人提问这种可能性后，海滕说：“我觉得有些人觉得我们是傻子。我们不傻。我们花很多功夫思考这些情况。存在这种可能性的时候，你怎么可能不去考虑呢？”监管美国的核武器是海滕的职责。他解释说接到这祥的命令之后会有什么程序。
他说，作为战略司令部司令我向总统提供建议，他则告诉我做什么”。这段话作为一段视频的内容发布在该论坛的脸书网页上。
海滕说：“如果不合法，你们猜会是什么情况？我会说，‘总统先生，这不合法！ ’猜猜他会怎么做？他会说，‘怎么才合法？ ’然后我们会拿出一些选择，应对各种可能性，无论是什么局面。就是这么个程序。没有那么复杂。”
海滕说，考虑可能发生的情况、遇到不合法命令如何应对是惯常做法。他还说：“如果你执行了非法命令，你就得去坐牢。你可能要在牢里度过余生。”五角大楼没有立即应请求对海滕这番话发表评论。
海滕是在美国参议员针对特朗普发动战争、使用核武器以及达成或终止国际协定的职权提问后作出上述表示的。眼下，人们担心朝鲜核导计划可能引发战争行动。
有些参议员希望通过立法改变美国总统的核权力。周二，参议院一个委员会40多年来首次举行国会听证会，讨论总统发动核打击的职权。
【美国赫芬顿邮报网站11月18曰报道】美军核力量的高指挥官周六表示，他将拒绝执行来自特朗普总统的“非法”核攻击命令，并建议总统采取其他“选项”。
海滕没有说明什么样的命令被定义成非法核攻击命令。不过他提到，要考虑的因素包括是否作出相应的回击、这样的攻击是否会引起不必要的伤亡等等。
他表示，假如特朗普下达一个非法的核攻击命令，那么他会向总统提供意见，给出一些合法的选项。
在本月早些时候的国会听证会上，2011年至2013年期间出任战略司令部司令的退役将军罗伯特•凯勒也表示，军队只负责执行合法的命令。
在海滕发表上述讲话之前，特朗普总统对朝鲜发出了轻率的威胁。今年8月，特朗普向记者表示，如国朝鲜继续威胁美国，它将遭遇“这个世界从未见过的烈火与愤怒”。很多人将其诠释为美国将发动核袭击。
特朗普还在联合国讲话中威胁说，如果朝鲜领导人金正恩继续威胁美国，这个国家的2600万人民将“彻底被摧毁”。
海滕在周六表示：“这是一个十分严肃的话题，眼下这个世界非常危险。”这位将军说，他的部队必须提供“战略威慑”。如果未能实现的话，“我们将作出果断回应”并且必须“随时做好准备来这么做”。
海滕说，他的工作是“通过随时做好核打击的准备，为外交手段创造条件，我们每时每刻都做好了准备”。
海滕还提到2016年时任总统奥巴马发表的呼吁无核世界的讲话。虽然他似乎被奥巴马的讲话所感动，但海滕说：“我不认为我们能实现一个无核世界。”
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