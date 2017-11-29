中国企业为何出事了也很少道歉？日媒：认为道歉是示弱

日媒称，日前，中国的大型媒体等连日大幅报道了神户制钢所、日产汽车等日本大企业的丑闻。在中国，人们对日本产品的信赖感非常高。正因如此，有不少中国人对于这些丑闻比日本人还吃惊。但另一方面，中国企业的情况如何呢？
《日本经济新闻》网站11月28日报道称，虽然中国也有企业被曝出丑闻，但却很少看到高管因丑闻而举行记者会低头道歉的情形。日经记者就此询问周围的人，很多人回答说：“中国人还不习惯道歉”。
一位30多岁的男性对日经记者表示，在中国很多人从小就被家长教育“不能轻易道歉”，这是因为存在“不能轻易向对方示弱”的想法。
报道称，总之，在中国不管做什么竞争都很激烈，如果示弱，你的地位就会被对方轻易夺走，因此中国人不会轻易道歉。
报道还引用一位20多岁的姑娘的话说，“中国人一般都是马上找借口。”此外，经常也能听到有人这么说：“别等到出事了再想怎么解决，要先想想怎么解决掉想把事情捅出来的人。”
报道认为，发生丑闻却不道歉，这是不道德的行为，但过度道歉也会招致更多责难，引来很多人的主动攻击。
报道称，这就是当今全球竞争的严峻性，这是个非常难以抉择的时代。
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