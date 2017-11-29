朝鲜今晨再次试射远程弹道导弹 美韩分析事态发展

韩媒称，据韩国联合参谋本部29日消息，朝鲜当天凌晨3时17分许在平安南道平城市一带朝向半岛东部海域试射远程弹道导弹，飞行高度为4500公里，射程约为960公里。
据韩联社11月29日报道，韩美正在对导弹具体规格等进行分析。一般而言，导弹射程为飞行高度的2-3倍，因此有分析认为，朝鲜当天发射的有可能是洲际弹道导弹（ICBM）。
另据韩联社11月29日报道，韩国总统文在寅强烈谴责朝鲜射弹挑衅。
此外据新加坡《联合早报》网站11月29日报道，当地时间11月28日，美国国务院发表声明，强烈谴责朝鲜发射弹道导弹的行为，并称美国将与加拿大一起，召开包括日韩等国在内的“联合国军”会议。
在朝鲜试射洲际弹道导弹后，联合国安理会将在华盛顿召开紧急会议。
报道称，美国国防部已证实，朝鲜发射的是一枚洲际弹道导弹。
又据英国广播公司网站11月29日报道，韩国军方消息说，朝鲜发射了一枚弹道导弹。这枚导弹从平安南道向东飞行，韩国和美国军方正在对事态进行分析。
报道称，这是自9月中旬以来朝鲜首次发射导弹。
韩国军方11月29日说，朝鲜于格林尼治标准时间28日18点30分在平安南道首府平城市发射一枚弹道导弹，飞行路线是韩国与日本之间的海域。
五角大楼发言人曼宁上校说，最初评估认为这是从朝鲜Sain Ni发射的一枚洲际弹道导弹。导弹飞行1000公里后，落入日本海。
他说，这枚导弹没有对美国领土和盟国构成威胁。
白宫表示，当这枚导弹还在空中飞行的时候，已经向特朗普总统通报这一事态。当时特朗普在国会访问，而后他已回到白宫。
特朗普向记者表示，“我们将掌控这一形势。”
日本放送协会（NHK）报道，朝鲜导弹飞行约50分钟后，落在距离日本青森县约210公里的日本海，该海域位于日本专属经济区。
据韩联社报道称，得知消息后韩国军方进行了“精准打击”导弹演习作为回应。
分析认为，朝方此举可能针对美韩即将举行为期5天新一轮“警戒王牌”联合军事演习而为。
报道称，军演在12月4日到8日举行，参加演习的将有数以千计的军人和230多架飞机，包括首次部署到韩国的6架F-22猛禽战斗机。
11月14日，美国结束了在西太平洋的军事演习，使用了3艘航空母舰，这是10年来首次进行此类演习。
日本和韩国媒体11月28日分别引述政府消息称，检测到朝鲜可能发射导弹的信号。
报道称，朝鲜自4月起每月都发射两到三枚导弹，但9月发射了一枚飞越日本北海道上空的导弹之后，一直没了动静。
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