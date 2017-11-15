委内瑞拉债务重组谈判失败 标普宣布其主权信用违约

外媒称，委内瑞拉与其债权人11月13日结束会谈，未能就重组这个南美国家的巨额债务达成协议。
德新社11月13日报道，尼古拉斯·马杜罗总统领导的政府召集债权人举行备受关注的会议，争取放宽偿还至少600亿美元债券的条件。
报道称，接近此次短暂会议的人士说，委内瑞拉政府虽然承诺会继续偿还债务，但并未提出正式的重组建议。据估算，委内瑞拉的债务高达1500亿至1800亿美元。
马杜罗早些时候表示，414名投资者和投资银行代表（共持有91%的委内瑞拉债券）将参加此次在总统府附近举行的会议。
报道称，因副总统塔雷克·艾萨米等官员参会，人们预计一些投资者会抵制这场会议。美国指控艾萨米参与贩毒并对他实施了制裁。
报道称，艾萨米说委内瑞拉将信守约定，同时强调该国经济形势恶化。
这位副总统说：“经济封锁淹没了委内瑞拉经济。”他还说，委内瑞拉将“考虑新的模式，以摆脱这个局面”。
报道称，自2013年马杜罗接替已故总统乌戈·查韦斯以来，委内瑞拉一直处在衰退之中。
报道表示，石油价格下跌导致委内瑞拉生活必需品迅速短缺。委内瑞拉拥有世界最大的已探明石油储量。该国今年的通货膨胀率预计将高达1000%。
另据法新社11月14日报道，标准普尔公司13日宣布委内瑞拉“选择性违约”，成为第一个这样做的信用评级机构。
报道称，标普表示，它是在委内瑞拉未能在30天的宽限期内偿还两笔债券的利息后采取这一行动的。
报道称，标普说：“我们已经把这两笔债券的发行评级从CC级下调至D（违约）级，我们还将该国的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD（选择性违约）级。”
报道称，标普作出上述决定前，委内瑞拉政府在加拉加斯会见了国际债权人，但没有为重组其1500亿美元债务提出具体的计划。
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