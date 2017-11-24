优步被爆隐瞒大规模数据泄露

优步公司昨天承认，公司未将大规模数据泄露一事告知用户和监管机构。这些数据包括大约5700万名乘客和司机的姓名、电子邮箱地址及电话号码。
这是优步首次透露发生了数据泄露，该公司表示已要求首席安全官乔·沙利文辞职。沙利文此前曾是联邦检察官，担任过脸书网的首席安全官，是优步最资深的主管之一。
优步公司2015年12月就意识到用户信息被盗。但是，公司既没有向监管机构报告，也未通知受影响的用户，而是向黑客支付了10万美元，要求他们销毁窃取的信息。
优步首席执行官达拉·霍斯劳沙希发表了道歉信，并表示他得知泄露信息事件后，已于第一时间开始着手调查。
数据泄露的消息是在优步公司的敏感时刻流出的。优步眼下正努力与软银牵头的一家财团达成价值高达100亿美元的投资协议，从而摆脱一系列自我造成的管理危机。
沙希在声明中写道：“这一切本不应发生，我不会为之找借口。虽然我无法抹掉过去，但我代表每一名优步员工承诺，我们会从错误中吸取教训。我们正在修正我们的业务方式。”
此次数据泄露涉及大约700万名司机的个人详细信息——包括大约60万美国司机的驾照号——和大约5000万名乘客的账户详情。
优步说，它昨天已就此通告全球监管机构，并与驾照号码被盗的美国司机取得了联系。据一位了解调查进展的人士透露，公司未发现被盗账户有何异常活动。
虽然此次数据泄露不包括诸如信用卡号或旅行记录这类信息，但是公司未能及时披露情况，而是向黑客支付勒索金，这个事实本身就给公司造成了法律困境。
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