中国“猎狐”成绩显著 追回资产约85亿元

俄媒称，中国执法机关已经把数千名外逃人员带回国。
据俄罗斯《论据与事实》周报11月22日报道，卷款逃往英美（因为这些国家不会交出逃犯）的不仅是俄罗斯的贪污犯、受贿犯和高级骗子，中国的“暴发户们”也精通此道。但中国不再姑息他们，并于2014年启动了“猎狐”行动。仅两年内，就有2566名外逃人员从90多个国家和地区回国归案，国家追回资产12.9亿美元（约合85亿人民币）。
报道称，半数归国贪官为自首。“天网”仍在张开，旨在消灭为官员把赃款转移到海外的离岸公司和影子银行。被侵吞的公款规模惊人。在莫萨克-丰塞卡律师事务所公开“巴拿马文件”后发现，开离岸公司最多的就是中国人。
影子银行也是中国贪官转移资产的手段之一。消灭离岸公司和影子银行由中国人民银行和公安部等部门负责，抓捕贪官和追回资产则由中国最高人民检察院等部门负责。
去美国的中国贪官也难逃法网。
报道称，“狐”是中国对潜逃境外的经济犯罪嫌疑人的称呼。2016年，中国从72个国家和地区成功追回951名外逃者，其中19名是最高级别的通缉令——“红色通缉令”追拿的要犯。其中8名境外逃犯是从秘鲁和法国引渡回国的，实现了中秘、中法间的首次引渡。今年夏天，一名涉案金额超过400万元人民币的逃犯被加拿大遣返，他是“猎狐”行动开展以来，当地政府遣返的第一个中国犯罪嫌疑人。
美国和澳大利亚是中国金融罪犯的主要出逃地，它们与中国之间没有引渡条约，也就是说，没有法律手段可以影响这些国家的政府。
莫斯科国际关系学院的中国问题专家尤利娅·马格达林斯卡娅说：“中国检察官和警察会找到外逃者的亲朋好友，在不违反当地法律的前提下请求他们提供协助。执法人员的任务是获得非法转移资金的证据，让罪犯回国归案。”
上海市一位执法人员曾在接受采访时表示，外逃者就像风筝，尽管人在国外，但线在国内，通过亲人总能找到他。
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