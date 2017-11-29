乌兹别克斯坦经济对外开放显效 大量外资涌入

英媒称，在感受到乌兹别克斯坦国内的变化后，希克马特·阿卜杜拉赫莫诺夫打算建一栋10层高的办公大楼，开一家外贸咨询公司。
据路透社11月27日报道，在邻国哈萨克斯坦，银行经理乌穆特·沙亚赫梅托娃正考虑在乌兹别克斯坦开设一家分行。她说：“空气中洋溢着希望的气息。”
报道称，他们的计划在许多国家不过是平常事，但在乌兹别克斯坦却令人兴奋，因为正如沙亚赫梅托娃所言，这个国家正“从零开始”。
自去年以来，外国代表团不断涌向乌兹别克斯坦首都塔什干，吸引他们的是这个中亚国家储量丰富的石油、天然气资源、大量的棉花作物以及汽车、食品生产、机械和化工等行业。
前总统伊斯兰·卡里莫夫的继任者是曾长期担任总理职务的沙夫卡特·米尔济约耶夫。米尔济约耶夫总统一面维持自上而下的政治制度，一面开始尝试推行经济改革。此前经济活动未能创造大量就业机会，引起了民众不满。
报道称，36岁的阿卜杜拉赫莫诺夫曾在房地产、贸易、金融等行业干过，在美国、英国、中国和新加坡生活过。对他而言，汇率改革意味着他可以集中精力赚钱，无需在一种不透明的制度中追踪汇率的变化。
他在自己的办公室接受采访时说：“我想你可以感觉到环境真的变了。你可以看到涌现出许多创新企业。”
世界银行称，乌兹别克斯坦今年在改善营商环境方面做得很好，说它是全球营商环境改善最大的10个国家之一。世行举例称，乌兹别克斯坦简化了创办企业的繁琐手续，放宽了发放建设许可证的条件，保护少数民族投资人，完善了纳税手续，还保障了电力供应。
在世行的最新版营商环境报告中，乌兹别克斯坦在全球190个经济体中名列第74位，略高于中国和乌克兰，但远低于俄罗斯（35）。
乌兹别克斯坦投资委员会负责人阿齐姆·艾哈迈德霍贾耶夫说：“我们的下一个目标是，到2025年争取排进前20名。”
艾哈迈德霍贾耶夫说，乌兹别克斯坦今年迄今为止吸引了42亿美元的投资，包括37亿美元的外国直接投资，而2016年全年吸引的外国直接投资仅为19亿美元。
今年，法国标致汽车公司宣布要在乌兹别克斯坦成立一家合资企业，而土耳其一家公司则与乌兹别克斯坦有关方面签署了建设大型物流设施的合同。
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