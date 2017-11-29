美国起诉3名“中国黑客”窃商业机密 外媒：很不寻常

外媒宣称，三名中国人在美国被控对穆迪分析公司和西门子公司实施了网络攻击，意在窃取商业机密，他们最近一次发动攻击是在2017年5月。
据美国《华尔街日报》网站11月27日报道，法庭文件显示，从2011年开始，这些黑客入侵了穆迪公司一位“知名经济学家”的电子邮箱。
报道称，他们还入侵了西门子公司的计算机网络，并窃取了约407千兆字节的专利商业数据。
美司法部的一名发言人说，这三人目前在中国，并未被美国方面羁押。
报道称，这三人还入侵了开发全球卫星定位技术的天宝公司。
另据法新社11月27日报道，美国司法部27日起诉三名中国计算机安全专家入侵穆迪分析公司、西门子公司以及天宝公司的网络并窃取资料。
报道称，这三人是中国广州一家技术有限公司相关人员。
起诉书称，这三人在2011年入侵了穆迪分析公司的电子邮件服务器，获得了一名代表穆迪公司品牌的“知名经济学家”的电子邮件——符合该描述的是穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪。
报道称，穆迪公司没有证实或否认这一消息，只说正在“积极配合”调查，并且他们的客户和员工数据并未被黑客窃取。
起诉书称，2014年，这三名中国黑客入侵了德国西门子公司的计算机网络，窃取了大量能源、技术和交通业务的相关文件和数据。
另外，2015年到2016年，他们窃取了天宝公司新开发的全球卫星导航系统的硬件和软件信息。
报道称，这三人的罪名包括计算机诈骗、电信欺诈、窃取身份和窃取贸易机密。
此外据英国《金融时报》网站11月27日报道，起诉很不寻常，因为网络攻击的定罪很难，而且有时也不符合外交惯例。
起诉书称，这三名被告用了附带或链接恶意软件的鱼叉式网络钓鱼邮件入侵公司网络。当雇员们点击链接的时候，黑客就能进入他们的电脑，并搜寻机密信息。
据称，2011年，其中一人入侵了穆迪分析公司的内部电子邮件服务器，并设法使一位知名雇员的电子邮件发送到合谋者的账号中。
又据中国外交部11月28日消息，外交部发言人耿爽称，中方坚决反对并依法严厉打击任何形式的网络攻击。中方一直强调，网络安全是全球性问题，需要国际社会在相互尊重、平等互利基础上，通过对话合作共同应对。
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