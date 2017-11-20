中国愿协助解决罗兴亚危机：力促孟缅双边对话协商

外媒称，中国外长王毅11月18日敦促孟加拉国和缅甸通过双边对话协商解决罗兴亚危机。
据路透社11月18日报道，王毅在新闻发布会上说，国际社会应避免让局势复杂化。他对记者说：“国际社会包括联合国安理会，应当为促进孟缅双边磋商提供有利条件，营造良好环境。”
报道称，王毅11月18日抵达孟加拉国，展开为期两天的访问。他还将前往缅甸参加亚欧外长会议。
他说：“中方始终认为，这一问题应该由孟缅通过双边渠道妥善处理。”
王毅说，“罗兴亚人”问题由来已久，涉及历史、民族、宗教等复杂因素。既要解决当务之急，又要注重综合治理。若开邦需要发展经济。中方愿根据当事国的需要提供必要帮助。
报道称，当天早些时候，孟加拉国总理哈西娜在总理官邸会见了王毅。王毅表示中国愿为解决危机提供协助。
哈西娜的私人秘书伊赫萨努勒·卡里姆引述这位总理的话说：“缅甸应该在保证难民的安全和尊严的情况下接回他们的国民，以妥善地解决这个危机。”
哈西娜补充说：“我们不会允许任何恐怖组织利用孟加拉国的土地，向邻近国家实施暴行。”
孟加拉国外长马哈茂德·阿里告诉王毅说，孟加拉国正努力通过双边和国际渠道解决这个危机，因为这个国家无力承受这么巨大的难民负担。
另据法新社11月18日报道，孟加拉国当日说，中国表示愿为解决罗兴亚危机提供帮助。在与北京的高级外交官会晤后，达卡希望向缅甸施加压力，让成千上万的难民回国。
报道称，在这轮难民潮前，孟加拉国已经接纳了大约25万罗兴亚人，现在孟加拉国希望这些新到的难民能很快回国，并期待得到中国的帮助。
孟加拉国外长马哈茂德·阿里11月18日在达卡与中国外长王毅举行了会谈。会谈后，孟加拉国外交部在一份声明中说：“当大批缅甸国民无家可归的议题提出后，中国外长表示，作为朋友，中国愿意帮助解决这个问题。”
声明补充说，王毅强调了孟加拉国和缅甸就此问题继续展开磋商和对话的重要性。声明没有提到北京可能采取哪些具体措施。
据孟加拉国一家民营媒体报道，王毅在达卡召开了面向少数几家媒体的吹风会，他说北京支持通过双边渠道合理解决问题。
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