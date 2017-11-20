美记者感受中国"冷酷"幼儿教育：激励学生更有规矩和礼貌

外媒称，中国传统学校奉行的教育理念几乎与西方教育家的建议完全相反。老师拥有绝对的权威，学生和家长必须完全服从老师。中国家长对子女教育的关注度和参与度也远远高于西方家长。
据西班牙环球网站11月17日报道，当莱诺拉·朱（音）和她的丈夫及3岁的儿子雷尼来到上海时，他们面临着孩子受教育问题上的两种截然不同的选择。一种选择是外国人在上海开办的私立学校。这类学校更重视孩子的意愿而非教师的权威，禁止体罚学生，认为学习数学并没有那么重要。另一种选择是中国的公立学校。这些学校要求对师长绝对服从，执行严格、整齐划一的规章纪律，用大量时间让学生死记硬背。在犹豫之后，朱最终选择了后者。
报道称，在幼儿园开学的第一周，儿子雷尼回家告诉妈妈，在吃饭时间，老师用按住嘴巴的方式强迫他吃下一个鸡蛋。雷尼把鸡蛋吐了出来，但老师又往他嘴里强行塞了几次鸡蛋，直到他最终咽下去。第二天，怒不可遏的朱冲到幼儿园，就强迫吃鸡蛋一事质问老师。老师说确有此事。朱告诉中国老师，在美国不会采用这种强迫的方法，而是会向孩子们解释，吃鸡蛋对他们的营养很重要，“我们鼓励他们自主选择吃鸡蛋”。中国老师问：“这有用吗？”朱承认，事实上，这的确没用。
上了几周幼儿园后，朱发现以前不愿吃鸡蛋的雷尼回家后竟能主动要求吃鸡蛋。中国学校的教育方法并非最正确，但却是最有效的。
报道称，朱在她的新书《小小士兵：一个美国男孩，一所中国学校，一场国际赛跑》中讲述了吃鸡蛋以及儿子在中国学校的其他一些经历。这本有趣的书从记者的角度对中美教育进行了对比，将幽默与严肃很好地结合在一起。朱的成长经历很特别。她是出生并成长在美国的华裔，从小生长在美国的个人主义与自己父母的权威主义的双重影响下。而她的儿子雷尼则正好相反：父母是思想进步的美国人，却让他在严格的中国精英学校中接受教育。这些学校崇尚勤奋、个人牺牲以及数学教育。与此形成鲜明对比的是，雷尼此前在西方上的幼儿园强调培养“快乐的孩子”。
报道称，中国传统学校奉行的教育理念几乎与西方教育家的建议完全相反。老师拥有绝对的权威，学生和家长必须完全服从老师。朱在书中指出，在中国，教师所受到的尊重超过世界其他地方。这种权威与许多纪律规定相关，例如学生必须始终保持端正的坐姿，只能在固定的时间上厕所或喝水。另外，在有需要的情况下，老师还会对学生进行呵斥。中国人坚持集体利益高于个人利益的做法同样对教育很有帮助。因为，如果所有人的步调一致，就能更好地实现课堂教学目标。
虽然中国学校的行事方式有点冷酷，但不可否认的是，美国在相反的方向上做得太过，导致将学生的个人诉求凌驾于集体诉求之上。
报道称，一开始恼怒和不理解的朱最终发现了两件事情：儿子对中国学校“逆境”的承受和适应能力超乎她的想象；严格的纪律并没有损害儿子的快乐和好奇心，而只是让他变得更有规矩、更守时、更有礼貌。
朱在书中还提到，中国家长对子女教育的关注度和参与度远远高于西方家长。在中国，家长帮助孩子完成作业是普遍情况，老师每天都会用微信向家长发送作业和教学指导。中国家庭必须为孩子准备在家完成作业的书桌，而不能简单用饭桌代替，这体现了课外作业在中国学校教育中的重要地位。家-校关系也是中国学校的教学内容之一。
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