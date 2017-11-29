中梵谨慎探索外交接近：将首次举行双向同步艺术展

西媒称，中国将密切关注教皇方济各访问亚洲国家时的一举一动。北京与罗马教廷之间没有外交关系，但是它们正在谨慎地互相探索，以寻求外交接近，这是方济各及其前任本笃十六世共同认为的优先事项。
据西班牙《国家报》网站11月27日报道，2014年方济各打破数十年的冷漠，在前往韩国途经中国领空时向中国发送了问候电报。今年5月，中国向梵蒂冈赠送中国画家张焰的两幅作品。中国和梵蒂冈近日同意举行首次双向同步艺术展，从明年3月开始，双方博物馆将各自展出对方的40件艺术品。中方表示，希望此举能够为双方建立互信，“推动两国邦交正常化”。
报道认为，台湾地区是阻碍中梵关系正常化的最大问题。梵蒂冈是“在外交上承认台湾为‘国家’”的少数国家之一。
报道称，台湾地区对于梵蒂冈而言很重要，虽然只有大约1.55%的人口信奉天主教，但是教会的影响力从辅仁大学和文藻外语大学可见一斑。
报道称，在接下来的几天时间内，中国将密切关注教皇方济各在亚洲的访问行程，而教皇也将留意北京。方济各的任务——实现教廷与中国关系的正常化，将是艰巨的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost