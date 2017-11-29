美军海外驻了多少人?五角大楼承诺"尽量透明"

美国国防部下属的人力数据中心27日公布最新季报显示，美军在阿富汗、伊拉克和叙利亚的驻军规模远远超出五角大楼此前公开发布的数字。对此，五角大楼表示，目前暂不方便公布更新数字，在不影响军事行动的情况下，今后会尽量让海外驻军人数公开透明。
人力数据中心统计数字显示，截至今年9月30日，美军在阿富汗、伊拉克和叙利亚的驻军人数分别是15298、8892和1720。
而五角大楼此前给出的官方数字分别是14000、5262和503。
当被问及这些数字上的出入，五角大楼发言人罗布·曼宁回应称：“现在不是宣布新数字的时候。”
法新社报道，这些数字反映了美国总统唐纳德·特朗普上台后做出的改变。他的前任贝拉克·奥巴马曾颁布授权法案，规定美军最多只能向叙利亚和伊拉克分别派遣503名和5262名士兵。
奥巴马政府对派遣地面部队慎之又慎，主张通过空袭、扶植当地武装力量和派遣规模有限的特种部队达到军事目的。奥巴马政府对海外军事行动的指挥事无巨细，小到某次突击行动使用直升机还是小股地面部队，大到限制出兵人数，以致引起了一些前线指挥官的不满。
特朗普上台后一改奥巴马政府“管太多”的做法，向五角大楼放权，将美军在叙利亚和伊拉克驻兵人数的决定权交给国防部长詹姆斯·马蒂斯。马蒂斯今年9月宣布向阿富汗增兵3000多人，但未宣布向伊拉克和叙利亚增兵。
对海外驻军实际人数与五角大楼官方数字之间的偏差，美军此前曾解释说，多出来的这部分人要么属于“临时调派”，要么是“短期驻扎”，不算在统计人数中。
曼宁27日承诺，美军将对海外驻军人数更公开，“在不向敌人暴露意图和展现能力的情况下，我们将尽可能地透明”。
蒂勒森今年8月下令美军出台统计人数的新系统，以反映地面作战人员的真实数字。多名知情官员透露，新系统将让军方高层实时知晓部署在战区的实际人数，但军方不会公开这些数字变化，以防向敌人透露军情。（新华社）
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