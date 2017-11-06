中国40人游客团在巴黎近郊被抢劫！中国使馆要求尽快破案

又有中国旅行团在巴黎被抢了！这一次，4名男子抢了40人的旅行团……
当地时间11月2日，法国巴黎再次发生中旅行团被抢劫案。一个有近40人的中国旅行团在巴黎近郊遭4名男子喷催泪烟雾后实施抢劫，之后4名歹徒逃离现场。中国驻法国大使馆4日向记者证实了这一消息，并表示已要求法国警方尽快破案。
据当地媒体报道，当时旅行团从巴黎返程回酒店，乘客从巴士下车后遭4名男子喷催泪气体，被抢走4个手提袋和1个背包，司机阻止无果。酒店员工称，由于酒店门前没有停车位，旅游巴士只能停在酒店附近超市的停车场，从而令4名歹徒有机可趁。据悉，该旅行团已于3号早间启程返回中国。
据报道，至少有2名中国游客因吸入催泪瓦斯产生轻微不适，多人财物被抢，损失金额目前尚不清楚。
据使馆相关工作人员介绍，目前尚未有被抢中国游客与使馆联系。在看到法国媒体相关报道后，使馆已在第一时间联系法国警方并督促其尽快破案，法国警方表示将全力侦破此案。
报道说，今年底到法国旅游的中国游客较多，劫匪特意选择这一时机作案。中国等国游客被普遍认为有携带现金的习惯，也是其常成为劫匪抢劫目标的原因之一。
今年以来，巴黎近郊成为中国游客的住宿地。近几个月在巴黎近郊多个省份，针对当地亚裔商贩和个人的抢劫案有上升趋势，马恩河谷省省长表示，已下令警方重点保障游客安全。
今年10月6日，两名中国游客入住巴黎西南凡尔赛附近的美居酒店后遭遇抢劫，损失现金和物品共计约5000欧元（约合3.83万人民币），中国游客和52岁的导游受伤。
9月18日，一名48岁的乌克兰大巴司机带领一车中国游客在巴黎游览，当晚到达位于巴黎郊区伊夫林省一酒店后，该导游试图勒索中国游客多赴400欧元（人民币约3150元）车费，被拒后竟将装有中国游客行李的大巴车开走。
中国驻法大使馆近年来已多次在其官方网站上发布安全提醒，赴法旅游的中国公民和旅法侨胞应提高风险防范意识，特别是在晚上外出活动时，提高警惕，加强自我安全保护。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻法使领馆联系。
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