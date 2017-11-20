日本沦为美国军火倾销地

美国总统特朗普在日美首脑会谈后的联合记者会上，对安倍晋三首相表示，考虑到北朝鲜的核导开发，希望日本更多购买美国的军事装备。
但是，如果顺从地接受美国的要求，那就是把美国的军需产业利益置于日本的安保必要性之上，对此不可不仔细斟酌。
2018年度预算中的防卫经费概算申请，总额达到5.2551万亿日元(约合466亿美元），比2017年度初始预算增加2.5% ,连续5年呈增加态势。
通过几乎全盘接受美国政府所提条件的政府间有偿军事援助，日本在2008年至2012年度一共购买了大约3647亿日元的军事装备，而到了安倍政府编制预算的2013年至2017年，上述采购金额迅速上升到了大约1.6244万亿曰元。
这是因为日本越来越多地购买F-35隐形战斗机和“鱼鹰”倾转旋翼机等昂贵装备。在这种趋势下，特朗普像“军火商”一样极力推销说，“不管是F-35还是导弹，如果从美国购买，美国就会有更多就业机会，曰本也会变得更安全”。
正好日本明年将调整中期防卫力整备计划（2014至2018年），制定始于2019年度的5年计划。而中期防卫力整备计划是对购置自卫队主要装备等作出规定的文件。
下一个中期防卫力整备计划估计将充实导弹防御指挥通信系统和太空及网络相关装备。自卫队与美军的合作不可或缺。
在这方面，美国与日本的关系，就像是总经销商和加盟店之间的关系。如果按照总经销的吩咐不断购买不必要的产品，加盟店就会开不下去。
日本政府内部也担心，“如果对美国言听计从，不断购买武器，防卫费很可能曰益膨胀”。防卫省官员也有些不知所措地说，“即使在中期防卫力整备计划当中列入必要装备，恐怕也会被舆论认为，‘是在美国的压力下被迫采购的’ ”。
在仔细斟酌从美国采购武器装备事宜的同时，还必须调整对陆海空自卫队的预算分配。陆上自卫队得到四成多的预算，海上自卫队和航空自卫队得到的都不足三成。这一比例长期以来都没有变化。不过，眼下的问题是应对北朝鲜核导开发，以及中国的海洋活动。
两者都需要海上自卫队或航空自卫队在日本领土周围加以阻止，日本政府内部主张改变此前偏重陆上自卫队的做法的呼声很高。
日本的债务余额超过1000万亿日元，社会保障费用不断膨胀。如果不有张有弛地从美国采购武器装备，改革自卫队僵化的经费分配方式，日本安保预算将缺乏效率。不仅如此，曰美还远远不能成为安倍首相所追求的“对等的同盟”。
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