美退出巴黎协定或致全球升温0.5℃

今天在联合国波恩气候大会上公布的一份报告显示，美国总统唐纳德•特朗普退出巴黎气候协定将使全球气温到2100年额外上升近0.5℃。
据“气候行动追踪”组织(CAT)之前计算，如果包括美国在内的所有国家尊重巴黎气候协定中降低碳排放的承诺，全球气温将比工业化之前的水平上升2.8℃。科学家们称，这几乎不足以避免气候灾难。
2015年签署的巴黎气候协定呼吁将升温幅度限制在2℃以内，可能的话甚至是1.5℃，以防未来出现气候变化导致的极端干旱、致命热浪和海平面上升引发的更具破坏性的超级风暴。
但这份新报告显示，如果美国放弃奥巴马政府设定的温室气体减排目标，到本世纪末全球升温幅度将进一步达到3.2℃。
CAT在一份声明中称这主要是因为美国正在放弃2030年目标以及2050年长期目标。”
2015年，美国主动承诺，到2025年将温室气体排放量在2005年的基础上减少26%到28%。去年，美国又提出了一个“世纪中期战略”，要将其排放量在2005年的基础上削减80%。
针对全球排前32位的碳污染国(占全球排放量的80%以上)进行的年度分析还显示，中国和印度加快了向绿色经济体转型的步伐。
报告称：“中国的排放增速大幅放缓：本世纪前十年，中国的排放量增长了110%，但从2010年到2015年，增速放缓至只有16%。”
北京正稳步兑现其在巴黎作出的承诺(到2030年让其二氧化碳排放量达到峰值），并努力提前十年完成目标。
本周早些时候，科学家们指出，在连续三年持平后，全球二氧化碳排放量在2017年将增长2%，打破了该数字将达到峰值的希望。科学家们说，中国煤炭、石油和天然气消费量猛增是排放量上升的最大原因。
CAT研究人员称，印度也加快了气候行动的步伐。他们说，印度2030年排放量的当前预测值比一年前的预测值低约20％。
柏林非营利性研究机构气候分析组织科学家比尔•黑尔说：“谁是领导者显而易见：面对美国的不作为，中国和印度正在加快行动步伐。”
但在另一项排名“气候变化表现指数”中，中国因排放量高(占世界总量的30%)和过去五年间能源使用量不断增长而排名不高，仅列第41位。
“气候变化表现指数”报告称，总的来说，没有哪个国家的气候行动积极到与巴黎气候协定的目标相符。
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