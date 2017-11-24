美联储纪要显示下月可能加息

今天公布的美联储上次会议纪要显示，多数美国央行成民倾向近期提高基准利率，这表明美联储很可能在下个月收紧货币政策。
这份美联储10月31日至11月1曰会议的纪要还显示，对于通胀的风险和加息的必要性，政策制订者内部存在严重分歧。
一些成员还担心，华尔街股指处于极高位及其不断刷新的历史纪录可能会带来麻烦。
据周三公布的这份纪要，“许多成员”觉得，如果经济数据仍然保持在目前的通道上，那么“近期”再一次提以利率“基本可以确定”。
“另外几位成员则认为，应该在有证据表明通货膨胀率正明确迈向委员会确定的2%的目标之后，再采取进一步的货币收缩政策。”过快加息还可能引起公众“质疑委员会是否真正致力于实现”2%的通胀目标。
自美联储上次会议之后，消费者价格指数出现了温和上扬，但经济学家们说，还需要更多数据才能确定这是否指向一个确定无疑的趋势。
美联储首选的通胀指标，即所谓的个人消费支出物价指数核心年度指标(该指标剔除了波动幅度较大的食品和燃料价格)9月份保持不变，仍处于1.3%的水平，远低于美联储2%的目标。这一指标已经有5年多时间处于这一目标之下。
另外，一些成员说，金融市场上企的资产估值”和低波动性提高了关于“可能出现金融失衡”的担心。
该会议纪要说：“他担心，资产价格的急剧下跌可能对经济产生破坏性影响。”
不过，联邦公开市场委员会的其他成员反驳说，自2008年全球金融危机之后所采取的改革措施，已经使银行拥有更雄厚的资本力量“增加了金融系统应对可能发生的估值反转的能力”。
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