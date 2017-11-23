中美两国新型能源关系正在形成

美国《福布斯》双周刊网站11月20日刊载题为《新的美中能源关系即将到来》的文章称，在美国总统特朗普访华期间，双方签署了两项重要的能源协议，这些协议如果最终敲定，将为美国带来更多投资，并为中国提供新的能源来源。
文章称，这些协议为中国对西弗吉尼亚州和阿拉斯加州的能源投资铺平了道路。在美国转变为一个能源出口国的过程中，这些协议将加深两国的相互依赖，并增进在这一重要领域的合作。美国需要能源投资，而中国政府一直鼓励能源企业在海外拓展业务。
文章称，随着页岩油和天然气产量的大幅增长，美国正从能源进口国变为能源出口国。这些能源大部分将出口至中国，后者有望于2030年超过美国，成为全球最大的石油消费国。
文章称，中美两国于今年早些时候开启了“百日计划”，根据该计划，美国欢迎中国从美国进口液化天然气，这成为正在讨论的新协议的基础。中国对液化天然气迅速增长的需求，使该国成为美国企业的重要出口目标。
文章认为，这些协议如果最终敲定，将为美国带来更多投资，并为中国提供新的能源来源。中国目前严重依赖进口能源，中国约65%的原油和33%的天然气供应依赖进口。中国还希望实现能源供应的多元化，以确保能源安全。
文章称，中国对美国化石燃料的投资代表了中美的新型能源关系。
文章称，如果这些协议最终取得成果，那将解决这两个最具影响力的国家的一部分需求，同时可能减轻对中国进入美国能源产业的政治担忧。
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