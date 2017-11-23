默克尔倾向重新选举应对危机 谋求第四个总理任期

外媒称，削弱德国和整个欧洲的重大政治危机持续发作，安格拉·默克尔20日宣布准备带领本党投入新选举，谋求第四个总理任期。
据法新社11月20日报道，尽管默克尔的政党在9月议会选举中的表现令人失望，19日晚四党组阁失败更是雪上加霜，但她拒绝作出任何辞职的打算。谈判破裂次日，默克尔在德国电视二台声明：“不，这并没有打击到我。”
报道称，如果接下来几周找不到任何可以组成议会多数派的执政联盟方案，默克尔表示更倾向于重新选举。她在德国电视一台表示，对于组建少数派政府这一争议选项“十分怀疑”。她还说，提前选举或许是“更好的选择”，当被问到在这种情况下她是否打算再次成为总理候选人谋求第四任期时，她回答：“是。”
报道认为，默克尔的政党是否还会再次信任她尚未可知，因为她的中间派导向和2015年开放边界接待上百万移民这一决定在党内越来越受到质疑。
报道称，德国的危机对于该国的欧洲伙伴而言也是坏消息，尤其是法国。9月，埃马纽埃尔·马克龙总统提议重振欧盟和欧元区，期待德国的回应。爱丽舍宫衷心希望德国“稳定坚强”，欧盟委员会则表示对柏林的“稳定和连续性”有“信心”。
另据路透社11月20日报道，德国总理默克尔在连夜达成执政联盟的努力失败后表示，她更倾向于重新选举而不是少数派执政，不过德国总统告诉各党，他们应为选民负责，尝试成立政府。
报道称，尝试就达成联盟举行会谈的包括默克尔的保守派联盟、重商的自由派自民党以及环保主义的绿党，构建联盟失败增加了举行新选举的可能性，执政已达12年的默克尔的政治前景产生了不确定性。
63岁的默克尔表示，她对少数派政府执政持怀疑态度，“我认为重新选举将是更好的选择”。她与总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔会面后表示，她并不打算成为少数派政府总理。
施泰因迈尔说，德国面临二战后民主政府68年历史中最大的执政危机，敦促议会各方“为国家服务”，尝试成立政府。
此外据法国国际广播电台网站11月21日报道，德国总统施泰因迈尔20日在柏林明确反对重新选举，他期望所有党派都有谈判意愿，以便在可见的时间内组建新政府。为此，他将和参加谈判的四党领导人会谈。
自民党领袖克里斯蒂安·林德纳则反驳了人们对自民党中断谈判的批评，而本可和联盟党继续联合执政的第二大党社民党则继续反对大联盟执政。社民党领袖马丁·舒尔茨表示，联盟党和社民党在选举中一共丢失了14个百分点，这是选民对大联盟政府明显亮出了红牌。社民党领导层一致赞成重新选举。对欧盟持怀疑态度的选择党认为谈判破裂是一大成功，该党赞成重新选举，认为这将有利于该党的进一步壮大。
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