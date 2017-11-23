沙特王储强力反腐有多重目的

沙特阿拉伯未来的国王通过反腐清洗加强了对权力的控制，逮捕了王室成员、大臣和投资者。
这次清洗的消息是5日早晨传来的，此前国王萨勒曼下令成立反贪腐委员会，由他最喜欢的儿子、32岁的王储穆罕默德•本•萨勒曼担任主席。自从3年前由默默无闻到一鸣惊人后，王储一直在聚敛权力。
分析家们说，这次逮捕行动是王储在控制这个世界主要的石油出口国过程中，为了除掉权势人物而采取的又一个先发制人的举措。
新加坡拉惹勒南国际研究院高级研究员詹姆斯•多尔西指出，最近的这次镇压行动背离了执政家族内部达成共识的传统。
他说：“王储不是谋求结盟，而是将他的铁腕统治扩展到统治家族、军队和国民卫队，以打击统治家族内部以及军队中对其改革和(沙特参与)也门战争似乎越来越大的反对声音。”然而，学者约瑟夫•凯奇奇安说，沙特王室的利益仍将受到保护。
他说：“国王萨勒曼和当然的接班人穆罕默德•本•萨勒曼全心全意致力于保护沙特王室的利益。他们希望培养的和似乎决心去做的，都是为了使这个统治家族适应现代需要，不仅仅是为了2030年，也是为了更远的将来。”很多沙特老百姓称赞说，他们对这次镇压期待已久。
【加拿大《环球邮报》网站11月5曰报道】沙特王储逮捕了数名大大小小的王子，其中一位是全国最富的商人，在沙特王室中引起了震动。这在沙特是史无前例的。
这种攫取权力和逮捕王子的做法，可能别有动机主义：民粹主义。想一想作为寡头的王子们。他们在沙特老百姓中不受欢迎，而且随着王储推行经济改革，他们奢华的生活方式也会越来越不得人心。
所有雄心勃勃的经济改革都会暂时讨人嫌。有些经济改革会采取严厉紧缩措施，造成失业率升高。
王储领导的沙特改革——即2030愿景——可能是痛苦和长期的。使经济摆脱对石油的依赖以及创造一个企业家阶层，牺牲公共部门的就业机会，这将会造成沙特人的普遍不满。
如果沙特的王子们可以免受这种痛苦，那么改革目标可能更难以实现，至少王储是这么看的。阿联酋的一位资深外交官认为，逮捕王子们是一个政治上很精明的举措。
【美国《华尔街日报》11月5日社论】题：周末事件表明中东冲突将发生
专制政府在试图改变时往往是最脆弱的，因此沙特周末发生的事情值得关注，超越了通常对王室的研究，反映了沙特改革的势头以及它与伊朗对地区影响力的争夺。
沙特当局昨天掀起了逮捕潮，被逮捕的包括王室和内阁成员。这次逮捕行动被宣传为王储穆罕默德•本•萨勒曼支持的反贪腐运动的一部分。
任何的风吹草动都会被伊朗利用。这是黎巴嫩总理萨阿德•哈里里昨天在访问沙特期间宣布辞职发出的信息。以色列对哈里里辞职表示欢迎，有一种解读认为，这将为以色列或沙特攻击真主党开辟道路。
与此同时，沙特击落了瞄准利雅得的一枚导弹，这是与伊朗结盟的胡塞反叛武装从也门发射的。这表明沙特远没有打败胡塞武装。
这一切的背后是，伊朗在俄罗斯的支持下，试图利用“伊斯兰国”组织灭亡带来的机会来主宰该地区。以色列和沙特不会让那种情况发生，而鉴于美国似乎在袖手旁观，预计还会发生冲突。
【法国《回声报》11月5日报道】沙特王储在加强地区内影响力的同时试图立威，展开大规模“反腐行动”。
特拉维夫对这些演变喜闻乐见。以色列前内政部长梅厄•谢特里特指出：“沙特、美国与以色列之间的关系从来没这么好过。”一些人士甚至认为利雅得可能成为巴以冲突解决方案的公断人。
沙特王储关于成立主要包括埃及、阿联酋、约旦甚至还有巴勒斯坦人在内的逊尼派国家联盟的承诺颇受耶路撒冷青睐。
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