中国成功挑战西方意识形态

如果全世界的资本主义者没有忙于讨好中国的数亿中产阶级消费者，上个月中国的十九大对他们来说是一个苦恼的事件。
苏联在1991年垮台了，因而人们认为民主和成功并行可以被当做老生常谈，反之亦然——即共产主义和专制是失败的同义词。当1956年赫鲁晓夫宣称“我们将埋葬你们”时，没有人发笑。
经济学家哈耶克警告说中央计划不会奏效，但是在上世纪五、六十年代这不是主流意见，而苏联似乎是一个真正的威胁。最终苏联的垮台证明哈耶克是对的，而中国证明他是错误的。
中国的共产主义专制不但没有失败，还在过去几年中数次挽救了全球经济资本主义在2008年触礁，希腊2011年的破产进一步动摇了人们的信心，去年再次摇摇欲坠，而每一次都是中国的财政力量改变了结果。
当习近平许诺2020年全面建成小康社会——比赫鲁晓夫1956年更加谦虚的理想——时，没有人提出异议。
当然，中国绝不是没有债务，但很少有人仍认为中国正在朝向西方金融体系2007年到2008年的金融悬崖迈进。
邓小平天才般地提出建设中国独特的市场经济和政治专制的共同体，而今30多年之后，这个理念的两个因素都得到进一步发展：更多的市场改革和更严密的中央管控。
因此，中国对现代经济思想的规律提出了根本挑战，对西方、尤其是澳大利亚的外交政策提出了考验。
针对非民主的成功的全球经济大国制定一条可行的、哪怕是模糊的实际外交政策，是西方领导人面临的关键问题之一。
另一个更根本的问题是如何理解中国领导人正与生产力下降、工资增长缓慢和不平等作斗争？北京的党代会不仅赋予了习近平权力并加强了马列主义政治体制，而且坚定地展示了中囯的市场干预政策。
例如，习近平的讲话强调了购房的可承受性，这是澳大利亚也在热议的话题。澳大利亚政客一直在谈论住房的可承受性和增加供应的必要性，然后毫无作为。
中国现在正在谈论需要把个人出行交通工具电动化，并且将建立排放交易体系以加强可再生能源行业。同时，陷入能源政策噩梦的澳大利亚无处可逃。
现在很明显，中囯不会重走苏联的老路。这是对西方意识形态的挑战，并且将很快成为技术和经济的威胁。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost