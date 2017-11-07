怪事！台男子随团赴中国大陆和俄罗斯旅游，回台发现户籍被注销！

“我只是参加了一个旅游团，回来就丧失了台湾人的身份。”台湾颜姓旅客向媒体爆料称，自己上月去中国大陆和俄罗斯旅游，返台后发现台湾户籍被注销，连护照也遭注销。相关部门给他的理由是，他旅游时使用了中华人民共和国护照。
据台湾联合新闻网6日报道，台中颜姓男子称，上月初组团20多人参加“可乐旅游”的行程，所携大陆证件也是通过“可乐旅游”代办，经大陆珲春口岸前往俄罗斯符拉迪沃斯托克(海参崴)5日游，8日返台。
上月底，他却接到地方户政事务所来函通知，因持有大陆护照，他的户籍及护照已被注销。颜姓男子回忆说，当时每个团友领到一本红色的大陆临时护照时，都还觉得新奇有趣，护照内加注“限随旅游团队一次出入境有效。出入境口岸：珲春。”字样，之后全团就搭乘游览车出发前往俄罗斯旅游。让他不解的是，为何全团就只有他一人被注销台湾户籍？
台中清水户政事务所表示，虽然台湾允许双重“国籍”，但根据“两岸人民关系条例”，台湾地区人民不得在大陆地区设有户籍或领用大陆地区护照，除非经过有关机关认为有特殊考虑，不然就丧失台湾地区人民身份。
颜某四处奔走，得到台湾海基会的回复是：必须自行去大陆注销解决。但他苦笑说，“我现在是幽灵人口，因为护照、户籍都被注销了，无法出境，要如何亲赴大陆解决？”台中市民政局表示，如果要恢复台湾户籍，应先注销大陆护照，并取得证明文件后，再向“移民署”申请恢复证明。
台“内政部移民署”6日表示，是接获检举才通报相关机关，已和当事人联系了解事情始末，如果经过查证没有涉及身份转换，将尽快协助恢复身份。台“外交部”也称，若未来“内政部”同意恢复此人在台身份，“外交部”将协助其办理护照。
“中时电子报”称，为了旅游便利，让民众在大陆边境旅游时，持临时大陆护照办理他国签证，也是岛内旅游业行之有年的公开秘密。台湾康福旅行社总经理李季柏表示，根据“中俄边境旅游”相关规定，若台湾人经中国大陆前往俄罗斯旅游，必须要换成一次旅游有效的大陆护照，才能进入俄罗斯，1997年以来一直这样办理，但因此被注销台湾户籍这还是首例。李季柏说，拿台湾护照也可办俄罗斯签证，但费用高很多，且作业时间也较长。“可乐旅游”副总经理林珊珊则称，那本旅行证件并不是大陆护照，上面有注有“限随旅游团队一次出入境有效”字样，至于封面为何和大陆护照长得一样，“这要问发证单位”。
对于颜某的遭遇，也有台湾网友认为“十分可笑”，有网友讽刺道，“有日本美国等其他国家的护照也应除户籍，民进党再乱搞下去，台湾户籍人口一定少几百万在大陆求学经商旅游人口!”更有网友直接痛批“让民众跑来跑去搞来搞去改‘国籍’,你们看得很爽吗?!”还有网友说，“台湾没有被国际承认是独立的国家 ，被换成中国护照符合国际所认可的护照。”
昨天，记者曾就此事致电吉林省出入境管理局询问，工作人员表示，吉林省除边境地区外，没有临时护照一说，对台湾民众颜某赴俄旅行后“台湾护照”被吊销一事也没有听说，相关事宜应询问珲春市出入境管理局。记者遂拨打珲春市出入境管理局电话询问，但截止发稿前，电话一直未能接通。
但一位从事跨境旅游等人士对记者说，他就职的旅行社办理台湾居民赴俄罗斯的，都是办理一次性签证，他们也叫一次性护照，有效期是3天，等他们回来以后，旅行社就收回了，他们是带不回台湾的。更不会给台湾游客办理中国大陆的护照。
另据台湾“中央社”报道，台湾陆委会6日晚间表示，岛内旅行业推出赴大陆俄罗斯边界旅游的行程行之有年。(此次颜某台湾户籍被撤销一事)陆委会将再开会研商。
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