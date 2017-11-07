特朗普要"最大限度"对朝施压 称“战略忍耐”已结束

外媒称，日本首相安倍晋三6日与美国总统特朗普在东京元赤坂的迎宾馆举行了会晤。两国领导人确认将促使推进核与导弹开发的朝鲜改变政策，把压力提升至最大限度。
重申“战略忍耐”时代结束
据共同社11月6日报道，日美两国领导人在会谈中就朝鲜问题达成共识，认为中国为解决该问题发挥更大作用至关重要。此外，两国领导人还一致认为日美韩三国合作至关重要。
安倍再次表态，支持主张“所有选项都摆在桌面上”、不排除对朝军事选择的特朗普的立场。他还透露7日将扩大日本对朝单边制裁的对象，冻结35个团体和个人的资产。
安倍在联合记者会上强调：“（两国领导人）分析朝鲜的最新局势，就今后应该采取的措施达成了共识。强有力地确认了日美百分之百同在。”
据日本广播协会网站11月6日报道，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普举行会谈后共同会见记者。安倍表示，双方就最大限度对朝鲜施压达成一致，日本政府决定7日冻结朝鲜35个团体和个人的资产。
安倍表示：“朝鲜等地区局势日益紧迫，特朗普总统这次的亚洲首访是历史性的访问，并且首站就选择了日本。我们两人可以向世界展示日美同盟不可动摇。”
安倍还指出：“我们花了充分的时间分析朝鲜最新局势，并就今后应采取的对策达成一致。我一如既往地支持特朗普总统‘所有选项都摆在桌面上’的立场。”
安倍说：“为了改变朝鲜的政策，双方就日美主导与国际社会的紧密合作，并通过一切手段最大限度对朝鲜施压达成一致。两国领导人一致认为，中国进一步发挥重大作用至关重要。”
此外，安倍还表示：“维持和强化印度洋-太平洋地区的海洋秩序对于地区和平与繁荣无比重要，日美就加强合作、实现自由开放的印度洋-太平洋达成一致。”
据路透社11月6日报道，美国总统特朗普6日表示，在反对朝鲜“威胁”的问题上，美国坚定地与盟友日本站在一起。
在东京与日本首相安倍晋三举行会谈后，特朗普重申了他的老话，即“战略忍耐”的时代已经结束，两国正在协力对抗朝鲜政权的“危险侵略”。
安倍说，日本支持特朗普的立场，即在朝鲜问题上“所有选项”都摆在桌面上，还称两国在这个问题上“百分之百”一致。
据法新社11月6日报道，特朗普总统6日表示，对朝保持“战略忍耐”的时代已经结束。
过去，特朗普曾表示，华盛顿可以考虑采取外交手段以外的方法来解决朝鲜的核武野心，并且可以考虑进行军事干预。
特朗普告诉记者，朝鲜的核计划是“对文明世界以及国际和平与稳定的一种威胁”。他在日本首相安倍晋三的陪同下宣布：“战略忍耐的时代已经结束。”
再提不排除会晤金正恩
据法新社11月5日报道，美国总统特朗普不排除会晤金正恩并说服他放弃核野心的可能，尽管他认为此举为时尚早。
特朗普5日表示“准备会见任何人”。特朗普称：“我认为这并不意味着强势或者弱势，和人们围着一张桌子坐下并不是什么坏事。”他强调自己在最近的亚洲之行中已经见了“很多人”。
他又说：“所以我当然会作好这么做的准备，但我们还要再等等看。”特朗普认为现在计划与金正恩会晤“还太早”。
美国总统早在5月就曾说，“如果条件允许的话”会很“荣幸”会晤朝鲜领导人。
但自两国领导人口水战升级以来，特别是朝鲜再度进行核与弹道导弹试验之后，这一假设就没有再被提起过。
10月初，美国国务卿蒂勒森提到美国有与朝鲜直接沟通的渠道，这是为了以后可能进行的无核化谈判。特朗普对此并不赞成，他发推文说“谈判是在浪费时间”。
朝鲜方面最近仍排除一切谈判可能。
据英国《星期日泰晤士报》网站11月5日报道，特朗普总统5日发出严厉警告，但没有明确表示谴责朝鲜，这预示着他可能选择离开军事威胁和对抗的道路。
相反，特朗普赞扬了“伟大的”朝鲜人民，并表示他将会请求俄罗斯总统普京帮助说服金正恩放弃核武器。
特朗普在抵达日本后不久说：“和我们的盟国一起，美国的将士们已作好全方位利用我方举世无双的能力来保卫我们国家的准备。没有人——没有一个独裁者、没有一个政权，也没有任何国家——可以在任何时候低估美国的决心。”
特朗普强调了朝鲜普通民众的活力和美德。他之前从未就此发表过评论。他的下一站——韩国——的政府将会十分认可他的话。韩国一直强调与朝鲜打交道的重要性。
特朗普在抵达日本前在“空军一号”上告诉记者：“我认为他们是伟大的人民。他们勤劳、善良，比外界所了解的善良得多，他们是伟大的人民。我希望最后所有人都受益。”
他补充道：“对我国乃至全世界而言，这是个大问题，我们希望解决它。已经有25年的完全软弱，所以我们在采取一种非常不同的方法。”
特朗普在专机上表示，他将在与普京会晤时提出这一问题。普京预计也将出席在越南举行的亚太经合组织领导人非正式会议。特朗普说：“我们希望普京在朝鲜问题上伸出援手，我们将与很多领导人会晤。”
美国一位高级将领致国会议员的一封信凸显了美方的审慎态度。这封信称，唯一能确保找到并清除朝鲜核武器的办法是发动地面入侵行动，而这一行动势必会导致许多人死亡。
自划红线令盟友不安心
《今日美国报》网站11月5日发表文章称，特朗普正在亚洲访问。他的亚洲行是四分之一世纪以来美国总统对本地区历时最长的一次访问。他面临的挑战也是其他总统很少遇到的——在本地区的一系列红线上行走。而这些外交和军事障碍中的大部分都是他自己制造的。
大部分红线所取得的成功，以及划红线的人的政治和外交信誉都基于他们贯彻他们发出的威胁的意愿。迄今为止，特朗普在贯彻他的外交红线方面都相当成功。例如，他威胁退出《巴黎协定》并放松他的前任们制定的污染控制法规，他的确这么做了。
但在亚洲，各种红线要复杂得多，而跨越红线的后果可能要比特朗普迄今为止遭遇的情况危险得多。康奈尔大学的安妮莉丝·里莱斯说：“或许事实会证明，特朗普是本地区微妙、平衡的地缘政治和朝鲜问题中的一个‘未知因素’。”
正如特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特所描述的，在所有红线中，这是最不可侵犯的。他说：“美国依然致力于朝鲜半岛彻底、永久、可验证的无核化。”没有中间立场，没有妥协。对平壤来说，这已经被当作一种存在主义威胁。
另据德国《世界报》网站11月5日报道，朝鲜核武器威胁和贸易问题是美国总统特朗普此次亚洲之行的中心议题。韩国已经观察到朝鲜正在准备下一次核试验或导弹试验，这给特朗普此行蒙上阴影。
特朗普政府打算通过此行向盟友保证美国仍然站在它们一边。特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特说：“这次访问是展示美国和特朗普政府对印度洋-太平洋地区承诺的绝佳机会。”这也是必要的，因为特朗普的易变特性和他有时针对盟友的尖刻言论让许多盟国怀疑它们还能在多大程度上依靠华盛顿。例如在日本，一项民调显示，只有24%的人相信美国总统在国际政治中会做正确的事情。而2016年的类似调查中有76%的日本人相信奥巴马。
德媒认为，特朗普给盟友几乎提供不了什么东西。例如，他抛弃了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。曾任奥巴马亚洲事务高级顾问的麦艾文对《纽约时报》说：“当该地区的国家把目光投向特朗普时，它们看到不安全，看到不确定性，看到美国从TPP等关键协议中退出。亚洲政治家们觉得很难将此理解为连贯的战略。”
特朗普的外交政策顾问并没有忽视盟国日益紧张的情绪。因此，他们接受了日本提出的“自由的印度洋-太平洋空间”地缘战略构想。
报道宣称，但美国所有“美好的战略思想”最终都取决于各位美国总统是否拿出必要的毅力来遏制中国。特朗普又多了品格方面的弱点，他性格浮躁，易于采取冲动性的行动。这正是他的顾问对于此次亚洲马拉松之行最担心的事情：总统脱离准备好的演讲稿即兴发挥或再次引发推特风暴。
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