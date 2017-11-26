北京红黄蓝幼儿园孩童被性侵犯一案有新进展

新华社本周以英文报道红黄蓝朝阳区幼儿园学生被报受到性侵害、被扎针和被服用不明药片的事件，有了下文， 北京警方25日傍晚公布红黄蓝新天地幼儿园疑似虐童事件调查情况。
新华社报道说，截至目前，1名涉嫌虐童的幼儿园老师被拘留。#南洋看世界# 北京市朝阳区政府新闻发言人25日表示，根据公安机关通报的案件侦办情况，可认为是一起伤害幼儿的恶劣事件，社会影响极坏。
较早前，新华社英文报道指，警方已经展开了法医鉴定并取得监控录像，以展开调查。
新华社本周早些时候的英文新闻引述报道说，红黄蓝朝阳区幼儿园学生被报受到性侵害、被扎针和被服用不明药片。
北京市朝阳区政府新闻发言人发言人表示，事件发生后，朝阳区政府立即约谈红黄蓝新天地幼儿园举办者，依法启动追责程序，责成举办者按程序立刻免除幼儿园园长职务，并将根据案件调查结果，严肃追究幼儿园及相关人员的责任，绝不姑息。
记者25日从北京市教委获悉，根据公安机关通报的红黄蓝新天地幼儿园案件侦办情况，北京市教委强烈谴责涉案人员严重违反师德的行为，将切实做好幼儿家长安抚、在园幼儿的心理疏导。
此前，北京市已在各区全面开展幼儿园安全隐患大排查工作，同时要求各园所进一步做好教育教学、安全管理和师德师风建设。北京市教委提出，相关情况不论发生在哪一个区、哪一所园，出现一起，严查一起，同时要举一反三，切实采取有效措施，坚决防止伤害儿童事件的发生。
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