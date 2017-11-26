第三十届国际峇峇娘惹大会在马来西亚举行

马来西亚槟城11月25日电，由马来西亚槟城州华人公会主办的“第三十届国际峇峇娘惹大会”25日在槟城举行。本届大会共有来自新加坡、印度尼西亚、澳大利亚和马来西亚等国家的500多位峇峇娘惹代表出席，规模为历届之最。
槟城州首席部长林冠英在开幕致辞中表示，峇峇娘惹在槟城州人数众多，他们曾为早年槟城乃至马来西亚的发展作出过重要贡献，槟城州政府一直鼓励和支持峇峇娘惹文化发展。
他说，本次国际峇峇娘惹大会吸引到了来自亚太各国的众多峇峇娘惹代表出席，大家齐聚一堂，共同探讨峇峇娘惹文化的发展现状，以及对于当今社会发展的作用，这十分有意义。
槟城州华人公会主席陈颖椿说，这次来出席大会的峇峇娘惹代表中有近一半来自海外各国，而且来了很多年轻一代的代表，这对于峇峇娘惹文化的保存和继承非常重要，这也是举办峇峇娘惹大会的宗旨和目的。
大会期间，主办方还举办了峇峇娘惹文艺表演、文化论坛、游行欢庆等活动，受到了当地民众的热烈欢迎。
峇峇娘惹是早期移民到南洋地区的华人与当地人结婚后生下的后代，男性称峇峇，女性叫娘惹，此后逐渐形成峇峇娘惹族群。
国际峇峇娘惹大会创办于1987年，每年举办一次。第三十一届国际峇峇娘惹大会将于2018年在印度尼西亚雅加达举行。（新华社）
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