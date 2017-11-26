研究显示新加坡外国人生活成本亚洲最高

新加坡电，新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲竞争力研究所24日发布的报告显示，新加坡是亚洲范围内外籍人士生活成本最高的城市。在世界范围内，新加坡排名第四。排名前三位的分别是加拉加斯、纽约和苏黎世。中国香港排名第七，上海排名第十五，北京排名第二十六。
该研究所发表的关于世界主要城市的外籍人士和普通居民的生活成本、工资和购买力指数的2017年研究报告认为，就普通居民生活成本而言，世界排名最高的三座城市分别是加拉加斯、纽约和苏黎世。亚洲最高的是东京，世界排名第三十六。香港、上海和北京分别排名第五十一、六十二和七十。
普通居民的购买力方面，世界排名最高的是日内瓦。亚洲排名最高的是新加坡，排名第二十。台北、香港和天津分别排名第三十九、六十三和七十三。
普通居民工资水平方面，日内瓦仍然排名世界第一。亚洲排名最高的也是新加坡，排名第四十六。香港、台北分别排名第五十八、五十九，上海排名第七十九。
报告指出，深圳在2007至2015年之间，城市竞争力正在快速赶上亚洲一线城市，但上海的竞争力提高与技术密集型的珠三角城市相比并不明显。大连和天津的相对竞争力在此期间则有所降低。同时，新加坡在竞争力和购买力方面都变得越来越强。（新华社）
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