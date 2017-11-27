脸书承认有2.7亿非法账户

脸书网站承认，该社交网络存在多达2.7亿个非法账户，这引发了人们对脸书的健全性的质疑。
周三晚，该社交网络披露称，目前存在的虚假账户和重复账户的数量要比此前认为的多得多。
脸书网站称，在2017年第三季度的21亿月度用户中，大约2%至3%的用户使用的是“用户分类有误和不合乎要求的账户”，比此前的估计数字(1%)高出很多。
另有10%的账户是真实用户使用的重复账户，相比上季度估计的相关数字（6%）几乎翻了一番。这表明，在21亿月度用户中总共有多达13%的用户——即近2.7亿个账户——是非法的。
脸书网站在收益报告的附属细则中披露了这一消息。该公司在收益报告中公布称，季度利润增至47亿美元，增幅为 79%。
脸书网站要求用户使用实名，在一些情况下还要证明身份。该公司寻求的自身定位是，其受负面因素的影响程度要低于推特等其他社交网络。
最先披露这一消息的是商业内幕网站。此事的曝光可能增加对脸书网站的审查力度。脸书网站当前备受压力，因为该社交网络被要求说明，假新闻和政治性广告影响去年美国总统大选的情况。
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