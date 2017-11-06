中国富翁花6万元品尝“百年”威士忌 结果居然是假货

媒称，在中国的一名富翁张威在瑞士酒吧花7600英镑（约合6.6万人民币）喝了一杯世界上最贵的威士忌酒后，向他的粉丝们吹嘘说，这杯酒和他曾祖母的年龄是一样的，都是139岁。
据英国《每日电讯报》11月2日报道，不幸的是，对于这个武侠小说家来说，这则耸人听闻的报道不仅引来了羡慕，也引起了专家们的怀疑。专家们发现瓶子的软木和标签不一致，因此怀疑这瓶酒真正的出处。
苏格兰专家的一项分析现在已经证实，张先生在不知不觉中上当了，买了一杯假酒。圣莫里茨这家名为Waldhaus am See的酒店最近派其经理桑德罗·伯纳斯科尼飞到中国退还了酒钱。
报道称，这杯威士忌是从一瓶未打开的酒瓶中倒出来的，酒瓶上的标签注明是1878年的单一麦芽威士忌。据说张先生的这杯酒是有史以来最贵的一杯威士忌酒。如果这瓶酒是真的，那么它的价值将高达22.7万英镑。
在人们对其出处产生质疑后，酒店将威士忌送到邓弗姆林，让专家对其进行检测。碳测试方法显示它可能是在1970年到1972年之间生产的。进一步的实验室测试表明，这可能是一瓶勾兑的威士忌酒，而不是单一麦芽威士忌。
伯纳斯科尼先生飞抵中国，告诉张先生这个坏消息并退还了钱，但他表示，张先生并没有生气。伯纳斯科尼说：“他非常感谢我，因为酒店很诚实。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost