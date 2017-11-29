特朗普否决WTO上诉法官任命 全球贸易争端解决机制或冻结

英媒称，在特朗普政府阻挠了全球贸易最高法院的法官任命后，外交官们正在寻找防止全球贸易争端解决制度陷入冻结的办法。
据路透社11月27日报道，美国总统特朗普已经否决了填补由7名成员组成的世界贸易组织（WTO）上诉机构的空缺席位的人选。该机构就国家之间的贸易争端作出最后裁决。
世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多告诉记者：“各成员已经在就如何处理这一状况进行商讨。他们正在提出想法，进行讨论。我们得看一下情况将会如何发展。”
报道称，世贸组织通常有7名上诉法官，而每项上诉裁决都需要由3名法官作出。但有2名法官已经离职，而且还有1名即将于12月离职，届时将只剩下4人——比最低的人数要求仅多出1人——来处理日益积压的贸易争端案件。
阿泽维多称，这一状况不会对世贸组织的生存造成威胁，但它已经在产生影响，而且持续的时间越长，这种影响将会越强烈。
在路透社记者看到的27日发给所有世贸组织成员的机密函件中，该上诉机构称，即将离职的法官在离职后将继续参与其任期结束前提交上来的上诉案的裁决工作。美国在过去一直反对这样的做法。
报道称，与世贸组织的所有决定一样，上诉机构法官的任命照例应该获得全部164个成员的一致同意。世贸组织章程的附属细则称，必要时世贸组织可改用多数表决的做法，但外交官们不愿意这么做，因为担心破坏将共识作为抵制保护主义的屏障的制度。
阿泽维多说，特朗普政府已经表明对世界贸易制度的运作方式存在疑虑，尽管它还没有把阻止上诉法官任命的决定与任何具体的改革要求联系到一起。
报道称，特朗普政府还没有公开解释为什么阻挠上诉法官的任命。日内瓦的美国驻世贸组织代表团拒绝发表评论。多名贸易专家称，此举似乎符合特朗普偏爱双边贸易协议而不喜欢世贸组织所代表的多边制度的思想。
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