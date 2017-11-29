日本材料巨头东丽涉数据造假 时隔一年半才公布

日媒称，东丽公司28日宣布，集团旗下的全资子公司Hybrid Cord公司存在篡改轮胎材料等产品质检数据的问题。检验部门负责人为满足与收货方达成共识的产品规格要求，篡改了相关数据。目前已经发现149起篡改行为，涉及13家轮胎制造商。问题暴露于2016年7月，当时采取了预防再次发生篡改数据行为的措施，因而没有公之于众。
据时事通讯社东京11月28日报道，东丽社长日觉昭广28日上午在位于东京都的公司总部召开记者会，表示“给（客户）带来了巨大的麻烦和担忧，在此诚挚道歉”。对于在问题暴露1年零4个月后才公布一事，日觉解释说，由于一开始并不涉及违法行为或安全问题，因而不打算公布，但考虑到网络上出现了有关违规操作的博文，公司“认为应当公开准确的内容”。
据东丽方面介绍，子公司的数据篡改行为从2008年4月持续到2016年7月。其间，品质保证室两任室长在检测报告中擅自改写了数据，以便能够符合与收货方事先达成的共识。由于与约定规格只有毫厘之差，据说现阶段并未发现安全隐患或违反法令的情况。
违规行为发生后，公司于2016年10月更换了品质保证室室长，并对多份检测报告进行了核对，采取了一些防范措施。
东丽在27日组建了有外部人士参与的调查委员会，争取在年内拿出调查报告。此外还将在集团范围内调查是否存在其他违规行为。日觉社长表示，随着调查的深入，将决定是否对相关人员作出处罚。
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