中国成功发射三颗侦察卫星 美媒猜或可跟踪美国海军部署

美媒称，一枚中国火箭24日将三颗军用侦察卫星送入轨道，这是不到两个月时间里中国第二次发射一组三颗卫星。
美国太空飞行网站11月26日援引中国媒体报道称，格林尼治时间24日18时10分，中国在位于四川省西南部的西昌卫星发射中心用一枚长征二号丙运载火箭，将卫星发射升空。
报道称，这次发射是在北京时间25日2时10分进行的。
据美国军方公布的跟踪数据，这枚二级长征二号丙运载火箭将三颗遥感三十号02组卫星送入距地球370英里（600公里）的轨道。
报道称，中国官员宣布发射任务获得圆满成功。
报道称，这次发射任务与中国在9月29日进行的另一次发射任务相似。当时，一枚长征二号丙火箭将三颗卫星送入同一类轨道。
报道称，24日发射的三颗卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。
报道称，一些分析人士说，分别于9月29日和11月24日发射的一组三颗卫星可能被用来测试新的电子窃听设备，或帮助中方跟踪美国和其他国家的海军部署。
报道称，中国还有另一颗名为遥感卫星三十号的卫星。分析人士认为它是极地轨道上的光学侦察卫星。
新华社报道称，遥感三十号01组和遥感三十号02组卫星是由中国科学院微小卫星创新研究院研制的。
报道称，第三组遥感三十号卫星预计于2018年早些时候发射。
报道称，24日的发射是今年中国的第14次航天发射行动，其中13次发射取得成功。
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